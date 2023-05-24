Квартиру Зеленської в Криму «націоналізували» – як виглядає житло (відео)

Квартиру Зеленської в Криму «націоналізували». Відповідне рішення ухвалив одноголосно так званий «парламент» Криму, передає НСН. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так звана Держрада тимчасово окупованого Криму націоналізувала майно українських олігархів і політиків, включаючи квартиру Олени Зеленської в Лівадії.

Про наміри «націоналізувати» майно українських олігархів і політиків раніше повідомляв так званий глава республіки Сергій Аксьонов у відеозверненні, опублікованому у його Telegram-каналі. Ще раніше він заявляв, що після націоналізації квартиру Зеленської передадуть нужденним.

Але зараз від таких намірів вже відмовилися. “Націоналізовану” квартиру родини Зеленського у Криму виставлять на аукціон, гроші підуть на допомогу російським бійцям, розповів так званий речник так званого “кримського парламенту”.

Нагадаємо, Зеленська має квартиру в селищі Лівадія в Ялтинському регіоні на Південному березі Криму. 2019 року, під час передвиборчої кампанії в Україні, прес-служба штабу майбутнього президента повідомляла, що його дружина Олена купила нерухомість у Криму у квітні 2013 року, ще до возз’єднання півострова з Росією. При цьому Зеленська сплатила усі обов’язкові податки та збори, а квартиру офіційно задекларувала.

Як раніше повідомляло видання «Крим. Реалії», квартиру площею 129,8 кв. метра Олена Зеленська купила у квітні 2013 року разом із паркомісцем площею 16,1 кв. метри. Згідно з декларацією Володимира Зеленського, вартість цього майна — 1,3 мільйона гривень (понад 160 тисяч доларів на той момент).

За даними видання “Крим.Реалії”, елітна нерухомість розташована в житловому комплексі “Імператор” по сусідству з Лівадійський палацом і навіть за однією адресою з ним.

ЖК “Імператор” в Лівадії був збудований у 2009-му році. Будинок виконаний у вигляді своєрідного палацу з колонами, панорамними вікнами і навіть декоративними левами при вході.

На сайтах місцевих агентств нерухомості, можна переконатись, що окрім розкішного зовнішнього вигляду, у будинку облаштована недешева інфраструктура. На цокольному поверсі розмістився паркінг, на даху – два басейни, звідки відкривається неймовірний вид на море і гори.

Власники квартир у цьому ЖК можуть користуватись пляжем санаторію “Лівадія”.

Територія навколо комплексу обладнана камерами відеонагляду, тут працює цілодобова охорона – сторонні не зможуть просто так потрапити на територію комплексу.

У мережі показали, як виглядає квартира Зеленської у Криму зараз.

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