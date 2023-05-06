Західні політики застерігають Україну відмовитись від планів повернення Криму – Таміла Ташева

Постійна представниця президента в АРК Таміла Ташева повідомила, що кілька західних політиків застерігають Україну відмовитись від планів повернення Криму, адже це нібито може призвести до “ядерної війни”

Таміла Ташева повідомила в інтерв’ю PAP, що кілька західних політиків застерігають Україну щодо її планів про деокупацію Криму.

Про це розповідає НСН.

Західні політики застерігають Україну відмовитись від планів повернення Криму

Представниця президента в АРК розповідає, що, побоюючись російської відплати, деякі “політики, а не країни”, закликають українську сторону відмовитися від планів повернення півострова.

“Вони стверджують, що Крим справді можна повернути, але потенційні наслідки будуть величезними, як для мешканців півострова, так і для України загалом. Вони вважають, що ми повинні повністю відмовитися від спроб повернути його. Я не думаю, що Росія застосує тактичну ядерну зброю, адже Путін розуміє, що це для нього точка неповернення і знищення всієї системи, яку він злочинно будував на окупованих територіях. Ми звільнили Херсон пів року тому, і нічого не сталося, хоча, на думку Москви, це було так зване порушення територіальної цілісності Росії. Згідно з ядерною доктриною Путіна, вони повинні були негайно застосувати тактичну ядерну зброю”, – сказала Таміла Ташева

Постійна представниця президента в АРК Таміла Ташева не хоче розкривати імена політиків, на яких вона посилається.

За словами Ташевої, немає точної дати, коли ЗСУ звільнять півострів, але, уточнює, що, “напевно, найближчим часом”.

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