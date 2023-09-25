Масштабна атака на Одещину 25 вересня: зруйновано морвокзал і готель – все, що відомо (фото)

Атака на Одещину 25 вересня стала однією з наймасштабніших. Окупанти запустили по області ракети і безпілотники. НСН розповість все, що відомо станом на зараз. Матеріал оновлюється.

Російські терористи вночі 25 вересня вночі запустили по Одещині 19 дронів Shahed-136/131, а також 12 крилатих ракет “Калібр” і дві надзвукові – “Онікс”. Із цих 33 ворожих цілей протиповітряна оборона збила 30.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, захисники знешкодили всі 19 “Шахедів”, які летіли на Одесу та область, а ще збили 11 із 12 “Калібрів”. Решта цілей призвели до влучань.

Відомо, що в Одесі були прильоти по портовій інфраструктурі, також там спалахнула пожежа в нежитловій багатоповерховій будівлі. В Одеському районі пошкоджено склад і один із будинків.

Гуменюк уточнила, що в Одесі внаслідок ворожого удару пошкоджень зазнав морський вокзал. А займання виникло в розташованій поряд будівлі готелю, який кілька років не функціонує.

Також додала, що через падіння уламків збитих цілей зайнялися складські приміщення одного з підприємств і будинок у передмісті Одеси. Ще вогонь охопив траву на відкритих територіях. Усі пожежі рятувальники швидко загасили.

Вибуховими хвилями у кількох будинках вибито шибки. Постраждала одеситка, якій оперативно надали допомогу.

Фото наслідків від сил оборони півдня оприлюднив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

Масштабна атака на Одещину 25 вересня: фото

Ситуація в інших регіонах

Дніпропетровщина

За даними начальника ДніпроОВА, Сергія Лисака, вночі в області наші оборонці неба “працювали” по БпЛА ворога.

Через падіння уламків виникла пожежа на промисловому підприємстві у Кривому Розі. Вогонь рятувальники загасили.

Повітряні Сили про атаку 25 вересня

У Повітряних Силах звітують про свою роботу цієї ночі.

У ніч на 25 вересня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами «Калібр», протикорабельними ракетами П-800 «Онікс» та ударними БпЛА типу «Shahed».

Пуски «шахедів» здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф), «Калібрів» – з малого ракетного корабля та підводного човна із акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), «Оніксів» – із району Севастополя.

Усього, під час нічної атаки, зафіксовано 33 засоби повітряного нападу:

12 крилатих ракет морського базування «Калібр»;

2 протикорабельні ракети П-800 «Онікс»;

19 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено:

11 крилатих ракет «Калібр»;

19 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

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