«Такого потужного нападу Київ не переживав з весни, є загиблі» – що відомо про повітряну атаку 30 серпня

Цієї ночі ворог знову масовано атакував Україну ракетами і дронами. «Червоною» знову була вся територія держави. Повітряна тривога тривала від двох до понад 5 годин, в залежності від регіону. Під час однієї із хвиль ворожі ракети летіли на Захід країни, а потім змінили курс на Київ. НСН розповість, що відомо про повітряну атаку 30 серпня. Матеріал доповнюється.

Що відомо про повітряну атаку 30 серпня

Київщина

Такого потужного нападу Київ не відчував від весни, – зазначають в КМВА

Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет. Спершу окупанти застосували ударні БпЛА (попередньо, баражуючі боєприпаси «Shahed»). Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс.

Загалом, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей.

В столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. На жаль, загинули люди. В Шевченківському районі на території підприємства шматки російських ракет вбили двох людей, ще три отримали поранення різного ступеня важкості. Потерпілим надана медична допомога, двох поранених госпіталізовано.

Також, внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах. В обох районах уламки впали території нежитлової забудови. В місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС. Дані оперативного зведення уточнюються.

Вчергове дякуємо ППО за відмінну роботу. Але вчергове озвучу наполегливі прохання наших захисників неба – дбайте про власну безпеку! І в жодному разі не знімайте роботу ППО! Допомагайте наближати мир в Україні після нашої Перемоги! – написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Мер Києва уточнив, що двох загиблих чоловіків виявили за однією з адрес у Шевченківському районі в нежитловій забудові. А серед постраждалих – 24-річна дівчина, у неї різані рани від уламків скла.

Як стало відомо ще пізніше, загинули два охоронці підприємства. Зовсім молоді хлопці – 26 та 36 років.

У Дарницькому районі, за словами Кличка, відбулося падіння уламків на дах торгового приміщення. У Шевченківському – теж падіння уламків. Всі служби слідують на місце.

Видання Україна Сейчас публікує фото і відео наслідків атаки у Дарницьокому районі Києва.

Також видання публікує інтерв’ю з мешканцями Дарницького району столиці, які розповіли про те, як пережили ніч.

Дмитро разом з близькими провів майже всю ніч в укритті. Уламки збитої ракети впали поруч з його автівкою. Але і він і майно в порядку. Ще один доказ того, що не варто нехтувати безпекою і спускатись в укриття.

У Київській області уламки ракети впали на цвинтар, виникла пожежа

Також в одному з районів області внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки. На щастя обійшлося без постраждалих.

В іншому населеному пункті через атаку шахідів сталося пошкодження двоповерхової будівлі. Рятувальники зараз локалізують пожежу. Завдяки своєчасному переходу сторожа в укриття вдалося уникнути жертв.

Одещина

В ніч на 30 серпня в Одесі під час повітряної тривоги було чутно вибухи, повідомляється про атаку російських ракет.

Росія атакує Одеську область ракетами морського базування, триває бойова робота, – повідомили в Силах оборони півдня України

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни випустили калібри із Чорного моря, які рухаються в напрямку Одеської області. Під час повітряної тривоги громадян закликали перебувати в укриттях.

Керівик Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що загарбники атакували регіон ракетами та закликав не фільмувати роботу протиповітряної оборони.

Черкащина

Про атаку на Черкащину повідомив очільник Черкаської обласної військово-цивільної адміністрації Ігор Табурець.

Тривогу на Черкащині було оголошено ще о 00:28 ночі. О 02:11 місцева влада застерегла про підвищену небезпеку. А о 04:46 Табурець повідомив про роботу ППО.

Черкащина все ще під загрозою ураження крилатих ракет. В області працює ППО. Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших оборонців, – написав очільник Черкаської ОВА

Житомирщина

На Житомирщині дрони атакували один із об’єктів інфраструктури, повідомив губернатор Віталій Бунечко.

Частина повітряних цілей була збита. Уламками безпілотника було частково пошкоджено об’єкт інфраструктури та залізничне полотно.

Вогнища займання вже ліквідували. Жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється

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