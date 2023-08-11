Атака по Україні 11 серпня “Кинжалами” – що відомо про наслідки

Росіяни здійснили атаку по Україні 11 серпня “Кинжалами”. Падіння уламків було зафіксовано у Києві. У КМВА розповіли про наслідки обстрілу

Усі ворожі цілі було збито. Про це повідомив речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі телеканалу “Київ24”, передає НСН.

“Київ був атакований аеробалістичними ракетами типу “Кинжал”. Маємо подякувати нашим силам протиповітряної оборони за збиття ракет. Всю інформацію щодо кількості згодом нададуть Повітряні сили”, – розповів Шаманов.

Своєю чергою він додав, що були зафіксовані падіння уламків

Своєю чергою він додав, що були зафіксовані падіння уламків на території дитячої лікарні в Оболонському районі. Попередньо, постраждалих та руйнувань немає.

Атака по Україні 11 серпня “Кинжалами” – уламки впали на територію дитячої лікарні у Києві

Нова ракетна атака росіян по Україні

Як відомо, сьогодні, 11 серпня, в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Причиною тому став зліт російського винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм ракет “Кинжал”.

Так, у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку. Гучні вибухи лунали у Києві, також про звуки вибухів повідомляли у Хмельницькій та Київській області.

Згодом місцева влада повідомила про падіння уламків на територію однієї з дитячих лікарень столиці в Оболонському районі Києва. Крім того, в цьому районі уламки впали на вулиці Богатирській, де пошкоджений дах приватного будинку.

Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. Постраждалих немає.

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