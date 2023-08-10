Нічна повітряна атака на Україну 10 серпня: ворог повністю зруйнував нафтобазу – все, що відомо (відео)

Чергова нічна повітряна атака на Україну 10 серпня здійснювалася росіянами із застосуванням ударних дронів. НСН розповість все, що відомо про наслідки Матеріал доповнюється.

Про загрозу застосування ударних БПЛА попереджали мешканців Київської, Кіровоградської, Полтавської, Черкаської, Хмельницької Чернігівської, Вінницької, Житомирської, Рівненської, Тернопільської, Львівської областей. Після третьої ночі було оголошено і ракетну небезпеку по всій території країни. А о 04:15 був відбій.

Інформація від Повітряних Сил

У ніч на 10 серпня 2023 року ворог завдав удару іранськими безпілотниками із північно-східного напрямку з району Курська. Атака тривала з 23.00 по 4.00.

Усього російські окупанти застосували 10 ударних БпЛА “Shahed-136/131”.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 7 ворожих безпілотників. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.

Нічна повітряна атака на Україну 10 серпня: ситуація в регіонах

Рівненщина

Російські війська сьогодні вночі атакували Рівненську область за допомогою дронів-камікадзе. Повідомляється, що внаслідок обстрілу знищено нафтобазу.

Про це у Телеграм-каналі повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Росіяни зруйнували нафтобазу на Дубенщині. Жертв, на щастя, немає. На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг.

За словами Коваля, на місці ворожого удару працюють усі відповідні слідчі комісії на чолі із керівниками силових структур області.

Глава Рівненської ОВА також наголосив, що хімічне та радіаційне тло на місці удару залишається в нормі. Евакуація населення не застосовуватиметься.

Київщина

Вночі 10 серпня Київську область армія РФ атакувала безпілотниками типу Shahed, пошкоджень та постраждалих не зафіксовано. Про це Київська обласна військова адміністрація повідомляє у Телеграмі.

За словами очільника ОВА Руслана Кравченка, ніч, що минула, була неспокійною, ворог вчергове атакував область БпЛА. Повітряна тривога тривала понад три години. В області працювала ППО.

Як зазначив Кравченко, фактів влучань не зафіксовано, постраждалі відсутні.

За попередньою інформацією, падіння уламків також немає. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення можливих пошкоджень, – зазначив голова ОВА і закликав громадян не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та йти в укриття.

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