У ніч проти 2 серпня російськи окупанти за допомогою дронів-камікадзе атакували Україну. Що відомо про наслідки нічної атаки шахедів, повідомляє НСН.

Після опівночі, у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про пуски ворожих безпілотників з різних напрямків.

Атака дронів на Київ

Черговий раз Київ зазнав масованої атаки ударними безпілотниками Shahed. Сили протиповітряної оборони збили всі цілі, але уламки дронів все ж спричинили незначні пошкодження, повідомила Київська міська військова адміністрація.

У КМВА зазначили, що групи російських дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Силами і засобами ППО вдалося знищити всі повітряні цілі — понад 10 безпілотників.

За інформацією КМВА, зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Там є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Але обійшлося без серйозних руйнувань та пожеж.

Інформація щодо потерпілих наразі відсутня.

У нічному повідомленні КМВА зазначала, що в Голосіївському районі частини збитого дрона впали на дитячий майданчик. В іншому місці району відбулося загоряння нежитлового приміщення. Міський голова Віталій Кличко писав, що в Солом’янському районі пошкоджене нежитлове приміщення, а у Святошинському — загорілося дерево.

Удар по Одещині

Російські окупанти атакували безпілотниками портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області. В регіоні лунали потужні вибухи.

За даними ОВА, внаслідок атаки на об’єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор. Даних про постраждалих не надходило. На місці працюють всі відповідні служби.

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