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Нічна атака дронами на Київ 10 вересня: все, що відомо (фото)

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Нічна атака дронами на Київ 10 вересня: все, що відомо (фото)
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Ворогом була здійснена чергова нічна атака дронами на Київ. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал доповнюється.

Вночі, 10 вересня, росіяни випустили по Україні 32 ударні дрони-камікадзе типу Shahed-136/131. Із них 25 знищила українська протиповітряна оборона. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували на Київщину.

Нічна атака дронами на Київ 10 вересня: що каже місцева влада

Нічна атака дронами на Київ 10 вересня: все, що відомо

У КМВА повідомляють, що цієї ночі ворог атакував Київ безпілотними літальними апаратами. Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків. Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА. Уламки впали в кількох районах столиці. В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці.

Але більшість уламків – впали на відкриту, незабудована територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На даний момент відомо про одного постраждалого (без загрози життю).

Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що падіння уламків збитих дронів сталося в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. Всі служби прибули на місця.

Також горіли уламки на проїжджій частині в Соломʼянському районі.

У Подільському районі є один постраждалий. У нього гостра реакція на стрес. Медики надали йому допомогу на місці.

Так виглядала нічна атака Росії на Київ уночі: фото Reuters

Так виглядала нічна атака Росії на Київ уночі Reuters

Так виглядала нічна атака Росії на Київ уночі Reuters

Так виглядала нічна атака Росії на Київ уночі Reuters

У ДСНС показали, як усували наслідки нічної атаки.

Нічна атака дронами на Київ 10 вересня: все, що відомо (фото)

Нічна атака дронами на Київ 10 вересня: все, що відомо (фото)

Нічна атака дронами на Київ 10 вересня: все, що відомо (фото)

Нічна атака дронами на Київ 10 вересня: все, що відомо (фото)

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