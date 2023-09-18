Ворог 92 рази за добу обстріляв Херсонщину: є загиблі і поранені

Ворог 92 рази за добу обстріляв Херсонщину. На жаль, є загиблі і поранені мирні мешканці. Сумну статистику оприлюднили в Херсонській ОВА, передає Nikopolnews.

За минулу добу противник здійснив 92 обстріли, випустивши 502 снаряди з мінометів, артилерії, “Градів”, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; фельдшерський пункт у Херсонському районі; територію та будівлю підприємства у Херсоні.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 4 – дістали поранення.

У результаті «прильоту» по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один – отримав травми, йому надана допомога на місці.

У Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні.

Під вогнем була й Ольгівка. Постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізовано.

Ще новини України: Окупанти за добу 59 разів обстріляли Херсонщину – вбили трьох людей