Війна в Україні – за добу окупанти вбили двох людей, щонайменше 14 поранених

4 вересня 2023 року – війна в Україні триває 558 день. Російські окупанти продовжують вбивати мирне населення. За минулу добу ворог обстріляв 10 областей України: двоє людей загинули та щонайменше 14 дістали поранення.

Про це НСН повідомляє з посиланням на дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 4 вересня.

Донеччина

Минулої доби росіяни здійснили 1 383 обстріли по лінії зіткнення на Донеччині: 617 − на Лиманському напрямку; 475 − на Соледарському; 291 − на Донецькому. Під вогнем були 8 населених пунктів: Авдіївка, Курахове, смт Північне, с. Вовченка, с. Диліївка, с. Новоукраїнка, с. Тихонівка, с. Урожайне. Пошкоджені 7 приватних житлових будинків, сільський будинок культури, непрацююча тягова підстанція. На Донеччині за добу: одна людина загинула, 5 поранених.

Луганщина

Білогорівка була під ударами авіації та артилерії. Також із різних артсистем окупантами обстріляне Невське. За добу росіяни здійснили 156 обстрілів (543 снаряд).

Чернігівщина

За добу було 9 обстрілів (52 вибухи). Ворог із мінометів обстрілював громади Новгород-Сіверського, Чернігівського та Корюківського районів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Путивльська та Дружбівська громади. Без наслідків. Протягом дня 3 вересня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння − зафіксовано 137 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Есманьська, Свеська, Великописарівська громади.

У Білопільській громаді внаслідок артобстрілу пошкоджений приватний будинок та господарча споруда. Крім того, зранку 3 вересня по околиці міста Ворожба Сумського району окупанти били з САУ − зафіксовано 6 вибухів, унаслідок чого пошкоджені 4 приватні житлові будинки та приміщення агропідприємства.

Дніпропетровщина

Вранці росіяни атакували область безпілотниками − 6 ворожих дронів вдалося збити. Є влучання по інфраструктурному об’єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються, але, за попередніми даними, без загиблих та постраждалих. Вдень 3 вересня ворог спрямовував важку артилерію на Нікопольщину, випустивши понад 20 снарядів. Росіяни поцілили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Минулося без жертв і постраждалих. Через обстріли сталося два займання − горіла трава, але вогонь приборкали. Інші наслідки уточнюються.

Запорізька область

Під ударом було 30 населених пунктів; надійшло 31 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об’єктів інфраструктури. За минулу добу зафіксовано 104 обстріли: ворог завдав ракетного удару по Верхній Терсі, з РСЗВ бив по Червоному й Степовому, вдарив шістьма авіаснарядами по Оріхову, здійснив БПЛА-атаки по Щербакам, Чарівному, Ольгівському та П’ятихаткам. 88 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Павлівки, Затишшя, Левадного, Білогір’я, П’ятихаток, Плавнів, Лобкового, Степногірська та інших прифронтових міст та сіл. Внаслідок авіаційного удару по Оріхову поранення отримала 51-річна жінка. В результаті артобстрілу Малої Токмачки травмовано родину – 68-річну жінку та 71-річного чоловіка. Постраждалих госпіталізували.

Харківщина

Минулої ночі ворог обстріляв с. Шийківка Ізюмського району і пошкодив будівлю їдальні. Жертв та постраждалих немає. Минулої доби на Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі Стрілечої Харківського району. А також били з мінометів та артилерії по населених пунктах Уди Богодухівського району, Вовчанськ, Гатище, Бударки Чугуївського району, Вільхуватка Куп’янського району, Нескучне Харківського району.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Дворічанське, Берестове, Колодязне, Кислівка. Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району зруйновано 2 приватні житлові будинки. Внаслідок артилерійського обстрілу Куп’янська отримав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 59 років.

Миколаївщина

Вночі ППО знищила російський розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня (невстановленого типу). 3 вересня ворог завдавав ударів по береговій смузі м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також 3 вересня росіяни били з артилерії по акваторії Очаківської громади. Вдень ворожих артилерійських обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Одещина

Окупанти атакували ударними безпілотниками південь області. 17 дронів сили ППО збили. Внаслідок влучань у декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об’єктів; вогонь ліквідовано. Загиблих та постраждалих внаслідок нічного нальоту немає. На місці продовжують працювати всі відповідні служби. Дані щодо наслідків уточнюються.

Херсонщина

За добу по області росіяни здійснили 57 обстрілів (271 снаряд), з них по м. Херсон − 4 артилерійських обстріли (10 снарядів). Рашисти поцілили у райони 24 населених пунктів області; будівлю птахоферми у Херсонському районі; адміністративну будівлю у Бериславському районі; будівлі навчального закладу та акціонерного товариства у Херсоні. 3 вересня окупанти обстріляли житлові будинки у Білозерці. Під ворожий удар потрапила родина. На жаль, 35-річний чоловік загинув на місці. Його 36-річна дружина та 9-річна дочка – поранені і шпиталізовані до лікарні. Також поранень зазнали 37-річний місцевий житель та 29-річна жінка. Ворог вдарив і по мікрорайону Корабел у Херсоні. З пораненнями до лікарні доставили 77-річного херсонця. Всього за добу на Херсонщині одна людина загинула, ще 5 − дістали поранення (з них − 1 дитина).

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