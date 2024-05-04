Військовими РФ була здійснена повітряна атака по Україні 4 травня. Ворог випустив ракети і дрони. Скільки цілей збила ППО

Вночі по Україні були випущені керовані ракети С-300 та 13 “Шахеді”. Протиповітряна оборона знищила всі ударні дрони.

Про це повідомлив Командувач Повітряних Сил Микола Олещук, передають Новини України – НСН.

Микола Олещук повідомив, що окупанти запустили дрони та ракети з Білгородської області.

“У ніч на 4 травня 2024 року противник атакував 13-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 і чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Усі пуски проводилися з Білгородської обл РФ”, – повідомив командува

Нічна повітряна атака по Україні 4 трвня – скільки цілей збила ППО

За словами Олещука, всі 13 дронів було збито в Харківській та Дніпропетровській областях.

“В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних безпілотників у Харківській та Дніпропетровській областях”, – сказав Олещук.

Нічна атака по Україні

Окупанти вночі запустили дрони “Шахеди” по Україні. Вибухи зафіксували у Харкові та Дніпропетровській області.

У Харкові війська РФ атакували громадянську інфраструктуру – було 2 прильоти, є постраждалі.

Також повідомлялося про вибухи у Павлограді Дніпропетровської області.

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