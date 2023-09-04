Росія атакувала Україну безпілотниками вночі та вранці 4 вересня – що відомо

Росія атакувала Україну безпілотниками вночі 4 вересня, також ворог використав ударні БпЛА і зранку. В двох областях є влучання. Ще в одній області був збитий розвідувальний дрон.

Про це НСН повідомляє з посиланням на місцеву владу.

Росія атакувала Україну безпілотниками. Ситуація у регіонах

Одещина

Вночі російські окупанти впродовж 3,5 години атакували ударними безпілотниками Південь Одеської області. Сили протиповітряної оборони збили над регіоном 17 дронів, розповів очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Однак є і влучання. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільськогосподарська техніка та устаткування промислових підприємств.

Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття ворожих дронів, виникло декілька загорянь на території цивільних об’єктів. Станом на 7:00 вогонь ліквідовано.

Загиблих та постраждалих внаслідок нічного нальоту немає. На місці продовжують працювати всі відповідні служби.

Масована нічна атака ударними безпілотними літальними апаратами типу «Shahed-136» була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав’я, додали Сили оборони півдня України і показали фото наслідків нічної атаки.

Дніпропетровщина

У Дніпропетровській області ніч минула без обстрілів. Втім ранок почався з ворожої атаки.

Військові з повітряного військового командування «Схід» знищили у небі над регіоном шість 6 безпілотників, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Водночас є і влучання, воно відбулося по інфраструктурному об’єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються. Попередньо, минулося без загиблих і постраждалих.

Також про атаку безпілотника вранці 4 серпня повідомляють у Нікополі. Мешканців просили бути в укриттях. Про наслідки інформації поки що немає.

Миколаївщина

Вночі над регіоном силами та засобами протиповітряної оборони був знищений російський розвідувальний дрон оперативно-тактичного рівня. Його тип ще не встановлений, написав начальник ОВА Віталій Кім.

Інформація від Повітряних сил ЗСУ

У ніч на 4 вересня 2023 року ворог атакував ударними БпЛА Shahed-136/131 з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ). Усього зафіксовано пуски 32 «шахедів», які атакували Одещину та Дніпропетровщину.

«Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі ударні БпЛА. Застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України», йдеться в повідомленні.

Ще новини України: Ворог масовано атакував Одещину в ніч на 3 серпня: є постраждалі, виникли пожежі – що відомо