Ворог масована атакував Одещину в ніч на 3 серпня: є постраждалі, виникли пожежі – що відомо

Ворог масована атакував Одещину в ніч на 3 серпня шахедами. Більшість ворожих дронів вдалося збити, але, на жаль, є і влучання. НСН розповість все, що відомо про атаку. Матеріал доповнюється.

Ворог масована атакував Одещину: інформація від Повітряних сил

У ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА “Shahed-136/131” з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф).

Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА “Shahed-136/131”, які атакували південні райони Одещини.

22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.

Наслідки атаки

На Одещині є влучання у припортову інфраструктуру, — повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Внаслідок влучення виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували. Попередньо відомо про двох постраждалих цивільних осіб.

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