Окупанти масовано атакували Одещину вночі 16 серпня: били по складах і зерносховищах

Окупанти масовано атакували Одещину вночі 16 серпня ударними безпілотниками. Атака здійснювалася кількома хвилями. Про це повідомляють в Повітряних Силах України. А про наслідки атаки розповіли в Одеській ОВА і показали фото, передає НСН

Уночі 16 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» – повідомляють у Повітряних Силах.

Пуски «шахедів» здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей.

Окупанти масовано атакували Одещину вночі 16 серпня: які наслідки

В ОВА підтвердили, що російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками. Основної ціллю була портова та зернова інфраструктура на півдні області.

Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС.

Вдячний всім, хто сьогодні вночі, дослухаючись до попереджень про небезпеку, спускався до укриттів та перебував у безпечних місцях. Як бачите, це дуже важливо, бо загиблих і постраждалих, на щастя, немає, – написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

Він додав, що Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України над Одещиною було знищено 11 ворожих ударних безпілотників.

Наслідки атаки на Одещину 16 серпня: фото

В Одеській ОВА оприлюднили фото наслідків ворожої атаки від ОК «Південь».

Ще новини України: Наслідки нічної атаки шахедів – влучання у порт на Одещині та падіння уламків у Києві