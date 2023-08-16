Окупанти масовано атакували Одещину вночі 16 серпня: били по складах і зерносховищах

Окупанти масовано атакували Одещину вночі 16 серпня ударними безпілотниками. Атака здійснювалася кількома хвилями. Про це повідомляють в Повітряних Силах України. А про наслідки атаки розповіли в Одеській ОВА і показали фото, передає НСН
Уночі 16 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» – повідомляють у Повітряних Силах.
Пуски «шахедів» здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).
Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей.
Окупанти масовано атакували Одещину вночі 16 серпня: які наслідки
В ОВА підтвердили, що російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками. Основної ціллю була портова та зернова інфраструктура на півдні області.
Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС.
Вдячний всім, хто сьогодні вночі, дослухаючись до попереджень про небезпеку, спускався до укриттів та перебував у безпечних місцях. Як бачите, це дуже важливо, бо загиблих і постраждалих, на щастя, немає, – написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер
Він додав, що Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України над Одещиною було знищено 11 ворожих ударних безпілотників.
Наслідки атаки на Одещину 16 серпня: фото
В Одеській ОВА оприлюднили фото наслідків ворожої атаки від ОК «Південь».
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