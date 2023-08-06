Під час масованої атаки вночі росіяни випустили по Україні 70 ракет і дронів – що відомо

Під час масованої атаки вночі росіяни випустили по Україні 70 ракет і дронів в ніч з 5 на 6 серпня. НСН розповість все, що відомо про удар на даний момент. Матеріал оновлюється.

Повітряні тривоги в Україні лунали з вечора і до ранку. Близько другої години ночі було оголошено масштабну повітряну тривогу по всій країні – саме тоді зафіксували пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря.

Про особливу загрозу під час ракетної атаки попереджали мешканців центру, півночі і заходу України.

Вибухи чули на Хмельниччині, яка вже була атакована перед цим вдень. У повітряних цілях повідомляли, що ракети летять у бік Старокостянтинова.

Робота ППО під час масованої атаки вночі – інформація від Повітряних сил

З вечора 5 серпня по ранок 6 серпня 2023 року російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими ударними дронами «Shahed-136/131».

У першій хвилі атаки увечері 5-го серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування «Калібр» та три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал». 12 із 14 «Калібрів» було знищено протиповітряною обороною.

Щодо «Кинджалів» інформацію не оприлюднюємо, – зазначають у Повітряних силах

У ніч на 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку, крилатими ракетами «Калібр» – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено усі 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131», 5 із 6 ракет «Калібр» (друга хвиля) та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555.

Тож загалом за кілька хвиль атак з вечора 5-го по ранок 6-го серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу.

Протиповітряною обороною знищено:

17 крилатих ракет «Калібр»;

13 крилатих ракет Х-101/Х-555;

27 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Ситуація в регіонах

Миколаївщина

Силами протиповітряної оборони знищено 2 «Калібри» в небі над Миколаївщиною та 2 ударних дрони.

Вінничина

Над областю знищено 4 ударних безпілотників типу “Shahed-136”.

Херсонщина

Над Херсонщиною знищили один ударний дрон.

Кіровоградщина

Над цією областю теж вдалося знищити 1 шахед.

Запорізька область

В ніч проти 6 серпня росіяни здійснили чи не наймасованіший обстріл Запоріжжя та Запорізького району за останній час.

Місцевий паблік “Моє Запоріжжя” повідомив, що російські війська завдали місту та околицям комбінований удар оперативно-тактичних ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню, та зенітних ракетних комплексів С-300

Перші запуски ракет були здійснені з оперативно-тактичних комплексів, розташованих північніше тимчасово окупованого Мелітополя. Після цього росіяни вдарили ракетами С-300 з пускових під Токмаком. З цього ж району вони вели обстріл Запоріжжя з реактивних систем залпового вогню “Смерч” та “Торнадо”.

У місті та поруч з ним пролунала серія вибухів.

Харківська область

Росіяни увечері 5 серпня випустили по центру переливання крові на Харківщині керовану авіаційну ракету – є загиблі та поранені. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині. Є загиблі та поранені. Мої співчуття! Наші рятувальники ліквідовують пожежу. Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя», – написав на своєму телеграм-каналі Президент

Ракети з Білорусі?

Під час ракетної атаки вдень 5 серпня Повітряні сили повідомляли про пуск ракети з Білорусі. Але вони могли просто пролітати територію цієї країни.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, попередньо, через територію Білорусі залітали ракети “Кинджал” з району Тамбова.

Водночас можливо, що РФ застосувала балістичні ракети наземного базування.

Попередньо, це все-таки були “Кинджали”. Наразі інформація перевіряється, – сказав він

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