«Чуть не обделалась»: безпілотники атакували Рязань і Брянську область (відео)

Вночі та вранці 27 липня безпілотники атакували Рязань, Брянську область та інші регіони у Росії. Мешканці повідомляють про потужні вибухи, які дуже їх налякали.

«Новини України – НСН» розповідають все, що про це відомо.

Безпілотники атакували Рязань

Жителі Рязані вночі та вранці повідомляли про потужні вибухи. Про це повідомляє, зокрема, телеграм-канал ASTRA.

«До Дягілєва рукою подати, у мене вікно відкрито було, від звуків мало не обробилася», — пише одна із мешканок

Жителі стверджують, що безпілотники збивали на підльоті до НПЗ та військового аеродрому Дягілєва. У мережі публікують кадри диму над містом.

Момент атаки потрапив на відео.

Близько 06.45 мск Черговими засобами ППО 7 українських безпілотних літальних апаратів знищено над територією Рязанської області, – йдеться у повідомленні Міноборони РФ

Масована атака на Брянську область

Також дрони масовано атакували Брянську область вночі. Атаці піддалося кілька муніципальних районів області, проте сили ППО РФ нібито збили всі дрони, повідомив губернатор області Олександр Богомаз.

Було знищено 12 дронів:

шість БПЛА – над Вигоницьким районом;

три безпілотники збито над територією Трубчевського району;

по одному над Карачевським, Брасовським і Брянським районами.

“Постраждалих і руйнувань немає. Екстрені та оперативні служби працюють на місцях”, – зазначив він.

У міноборони РФ підтвердили атаку. Там заявили, що сили ППО РФ нібито збили 21 безпілотник.

Крім того, у Міноборони РФ вранці звітували про те, що за ніч черговими засобами ППО перехоплено та знищено 7 БПЛА над Курською, 3 – над Білгородською, 2 – над Ростовською та 1 – над Липецькою областями.

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