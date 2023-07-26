36 крилатих ракет збили Повітряні Сили України під час масштабної атаки 26 липня, передає НСН.

26 липня 2023 року російські окупанти завдали два ракетні удари по території України! Про удар «Калібрами» по обіді ми повідомляли раніше. За уточненою інформацією було знищено не дві, а три крилаті ракети «Калібр», – йдеться у вечірньому повідомленні Командування Повітряних Сил

Близько 17.00 години противник атакував з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту.

По маршруту слідування ракет працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України.

Крім того, близько 19.00 окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 «Кинджал» у напрямку Хмельницької області.

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей:

3 крилаті ракети «Калібр»;

33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

Щодо наслідків пусків Х-47 «Кинджал» інформація уточнюється.

Результати роботи ППО під час масштабної атаки 26 липня

А ось так одна із ракет пролітала над Дніпропетровщиною.

Відомо, що на Дніпропетровщині було збиття ракети. Уламки впали у Підгородньому, через це сталася пожежа.

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