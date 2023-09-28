Окупанти за добу 109 разів обстріляли Херсонщину, вбили двох людей

За минулу добу російські окупанти 109 разів обстріляли Херсонщину, загинули дві людини, одна людина поранена.

Про це зранку 28 вересня повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує НСН.

Росіяни били з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БМП, авіації та БПЛА. Всього ворог випустив 604 снаряди.

“Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію зводу та об’єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 1 – дістала поранення”, йдеться в повідомленні очільника ОВА.

По місту Херсон завдано ударів 33 снарядами. На порозі власного будинку смертельні поранення отримав 41-річний херсонець.

Ще одному чоловікові, 27 років, медичну допомогу надали на місці. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Раніше ми писали про те, що ще один тракторист загинув, підірвавшись на ворожій міні на Херсонщині.

Ще новини України: Окупанти влаштували судилище щодо ще одного полоненого українського військового