Окупанти влаштували судилище щодо ще одного полоненого українського військового

На окупованій частині Донецької області так званий суд розглянув справу полоненого українського військового Едуарда Варбанського, якого російські бойовики запроторили за ґрати на 22 роки.

Як передає НСН, про це заявили в слідчому комітеті рф.

Вирок виніс “Верховний суд” так званої “ДНР”. Варбанського, який має орден “За мужність” ІІІ ступеня “судили” “за мінометний обстріл школи під Маріуполем навесні минулого (2022) року”.

Разом з Варбанським у справі “судили” ще одного українського військового Максима Онипченка, втім, як зазначають росіяни, робили це заочно.

Едуард Варбанський не перший полонений, щодо якого влаштували судилище на окупованих Росією територіях.

До прикладу, довічне призначили полоненому Василю Шитрі, азовців Павла Артеменка та Антона Романюка відправили до колонії на 24 роки, а Віталія Прокопчука та Максима Овчаренка – на 25 та 22 роки відповідно.

Раніше російські пропагандисти повідомляли, що “Верховний суд” незаконної “ДНР” засудив до 24 років позбавлення волі старшину розвідувальної роти ЗСУ Віталія Катранича, який нібито застрелив жителя Маріуполя.

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