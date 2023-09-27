Пропагандистка Кремля Юлія Вітязєва вважає, що знищення України потрібно почати з Одеси, бо це місто росії більше не потрібне і його потрібно стерти з лиця земля. Про це повідомляє Інформатор, передає НСН.

“Величезний котлован на місці України”: пропагандистка Кремля заговорила про повне знищення Одеси

Пропагандистам російської держави роздали нові методички з відвертим закликом до геноциду українців. Замість “захистити російське місто Одесу” на федеральних каналах заговорили про його повне знищення. І це буде лише початок – бо у росії зітхнуть з полегшенням, лише тоді, коли від України залишиться один великий котлован.

Такий наратив поширила у своєму Telegram-каналі Юлія Вітязєва, яка працює на каналі у Володимира Соловйова. На заміну брехні про те, що нібито “росія мститься за 40 загиблих у будинку Профспілок 2 травня 2014 року” прийшли наративи “знищити всю Україну, починаючи з Одеси”.

“Через усі ці майже 10 років я дійшла до думки, що мені вже й Одеси не треба за умови, що звідти регулярно битимуть по Криму. Можете починати обурюватись, але якщо завтра вранці я прочитаю, що в результаті певних дій від України залишився один котлован – в мені нічого не ворухнеться. І реакцією буде лише зітхання з полегшенням”, – заявила вона.

“Певні дії”, ймовірно, натякають на ядерний удар, який знищить все. Російські пропагандисти більше не брешуть про те, що вони когось “захищають” чи “звільняють”, а прямо визнають, що їхня мета – геноцид

А ось як кремлівська посіпака зізнається в “любові” до української столиці – Києва. Вона цинічно пише, що найкращий вигляд на місто відкривається з вікна бомбардувальника. Хоча донедавна у Кремлі верещали про “мать городов рускіх”.

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