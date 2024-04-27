Українські військові збили два розвідувальні дрони «Орлан-10» та Zala. Один з них («Орлан-10») вдалося знищити за допомогою легкомоторного літака радянського виробництва Як-52.

Про це повідомили у Силах оборони півдня, передають Новини України – НСН.

У Силах оборони зазначили, що обидві повітряні цілі вдалося знищити у небі над Одеською областю. Військові кажуть, що це «неочікуваний віраж для ворожих дронів, проте дієвий».

Тим часом у мережі ширилися відео роботи легкомоторного літака Як-52.

Над Одещиною збили російські дрони за допомогою легкомоторного літака Як-52

Як-52 — радянський спортивно-тренувальний літак 1979 року випуску. Він важить трохи більше тонни та може розвивати швидкість до 470 км/год. У Радянському Союзі такий літак був одним із основних для первинної підготовки льотного складу.

Джерело

Ще новини України: ЗСУ збили російський Ту-22М3 радянським С-200