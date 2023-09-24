Окупанти зібралися рятувати Крим іконою, яка вціліла після знищення ЧФ РФ у Севастополі. Зокрема, вони хочуть провести «хресний хід» і вірять, що це допоможе Росії перемогти Україну, передає НСН.

Російські окупанти хочуть влаштувати “хресний хід” у Севастополі із іконою Федора Ушакова, яка нібито знаходилася у будівлі штабу Чорноморського флоту РФ під час удару і вцілила. Росіяни побачили у цьому “сакральне значення” для себе.

Про це написав так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Він назвав це “справжнім дивом”. Ба більше, російський “посадовець” вірить, що ікона принесе їм “перемогу” у війні проти України.

Окупант наголосив, що “Федір Ушаков не програв жодної битви”, натякаючи на “непереможність РФ”, у яку він щиро вірить.

Ця ікона із фігурою святого — зі штабу Чорноморського флоту. Напередодні отець Сергій мені написав, що дерев’яна рама повністю згоріла, а образ святого, написаний на дереві, уцілів і не вражений вогнем після атаки ЗСУ. Подивіться самі на фото – який стан має ікона. Ми з вами стали свідками справжнього дива!, – йдеться у повідомленні гауляйтера

На честь цього Розвожаєв запропонував РПЦ та командувачу Чорноморського флоту Віктору Соколову 15 жовтня здійснити хресну ходу із “чудотворною іконою” по всіх населених пунктах Севастополя.

Ну а що їм лише залишається, коли «непереможна росія» виявилася не здатною захистити їх від українських ракет.

Так, в ефірі телеканалу “Еспресо” Рефат Чубаров, заявив, що мешканці тимчасово окупованого Криму обурені відсутністю протиповітряної оборони. Люди висувають претензії гауляйтерам, які ще півроку тому розповідали, що Крим повністю “захищений”.

Крім того, жителі тимчасово окупованого Криму не сумніваються, що по Керченському мосту будуть завдаватися нові удари.

Колаборанти, схоже, не дуже вірять у затію Розвожаєва з іконою. Різні джерела повідомляють, що у них все більше посилюється «чемоданний» настрій.

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