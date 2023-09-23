Атака на штаб Чорноморського флоту рф у Севастополі Буданов озвучив втрати окупантів

Вдень 22 вересня в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухів. Окупаційна влада визнала, що відбулася атака на штаб Чорноморського флоту рф.

Внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту росії в Севастополі загинули щонайменше 9 людей, поранення отримали 16. Серед них — російські генерали.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі українській службі Голосу Америки, передає НСН з посиланням на Суспільне.

Він розповів, що серед поранених в тяжкому стані перебуває командувач угруповання генерал-полковник Олександр Романчук, а також начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков — він без свідомості.

“Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона, і так далі — вони не входять у той перелік, який я вам озвучив”, додав Буданов.

Водночас Буданов не підтвердив повідомлень про ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту рф адмірала Віктора Соколова. Про його стан інформації в ГУР наразі немає.

На питання, яку роль в плануванні удару відіграли партизани та місцеві мешканці, Буданов відповів, що розвідка збирає дані з усіх джерел.

“Зрозуміло, що агентурні джерела — одні з основних”, додав він.

Водночас начальник ГУР не став відповідати, чи для атаки на штаб Чорноморського флоту рф використали ракети західного виробництва.

Зранку 23 вересня пресслужба ССО повідомила, що до влучного удару ракет 22 вересня по штабу Чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому місті Севастополь призвела вдала операція Сил спеціальних операцій ЗСУ.

За словами спецпризначенців, зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила “вчасно та точно” вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту рф в окупованому Севастополі. Бійці ССО передали дані Повітряним силам для нанесення ураження.

Зазначимо, в Міноборони рф заявили, що під час атаки на Севастополь засобами ППО було збито пʼять ракет. Після влучання в Севастополі оголосили повітряну тривогу та перекрили центр міста. Згодом СтратКом ЗСУ підтвердив ураження штабу командування Чорноморського флоту рф.

Водночас федеральні телеканали до вечора п’ятниці перестали згадувати про те, що штаб Чорноморського флоту росії в анексованому Севастополі постраждав унаслідок ракетного удару, пише видання “Агентство.Новости“.

Якщо в перші години після удару вони розповідали про наслідки атаки і навіть показували картинку з міста, то надвечір з новинних випусків стала зникати навіть згадка про штаб.

Наприклад, на “Первом канале” у випусках о 18 і 21 годині ведучий зачитав такий текст: “У Міноборони повідомили, що київський режим зробив спробу атакувати територію Криму. П’ять ракет були збиті нашими силами ППО. Також перехоплено 10 снарядів РСЗВ HIMARS”.

Це зазначив і кореспондент BBC у Москві Стів Розенберг.

“Щойно подивився головний вечірній випуск новин “Время” на “Первом канале” (50-хвилинна програма). Нічого не почув про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту росії в Севастополі”, написав він у соцмережі X.

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