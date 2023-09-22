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Почалось: у Криму заявили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ (відео)

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Почалось: у Криму заявили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ: відео
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У Криму заявили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ. Таку заяву о 13:20 22 вересня зробив у своєму Телеграм-каналі так званий «губернатор» Криму Развожаєв, передає НСН. Ми розкажемо, все що відомо. Матеріал доповнюється.

Развожаєв закликав зберігати спокій.

По штабу флоту вороги завдали ракетного удару. Біля театру Луначарського впав уламок. Велике прохання при виявленні подібних елементів – не підходити та дзвонити у 112. На місце виїхали усі оперативні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Прошу зберігати спокій. І не викладати фото та відео, – написав так званий «губернатор»

Почалось: у Криму заявили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ

Почалось: у Криму заявили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ

Зазначимо, що перед цим у тимчасово окупованому Севастополі дійсно лунали вибухи.

Незважаючи на заборону окупантів, мешканці викладають в мережу фото і відео.

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ: фото, відео

«Так, почалось» – каже жінка на цьому відео:

А ось на цьому фото, оприлюдненому ТГ-каналом Николаевский Ванек видно, що удар був дуже точний. Ванек також повідомляє, що близько 25 карет швидкої допомоги прямувало у бік місця прильоту.

photo 2023 09 22 13 39 26

Ще є ось такі фото:

близько 25 карет швидкої допомоги прямувало у бік місця прильоту

Почалось: у Криму заявили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ

І купа відео:

А тим часом у кримських пабліках:

у Криму заявили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ

у Криму заявили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ

у Криму заявили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ

у Криму заявили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ

у Криму заявили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ

у Криму заявили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ

у Криму заявили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ

у Криму заявили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ

у Криму заявили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ

Ще новини України і світу: Удари по Севастополю 13 вересня – є влучання у важливий об’єкт: все, що відомо (фото, відео)

Корисні посилання дивіться нижче

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