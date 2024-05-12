«Неготовність до наступу РФ на Харківщині» – 125-та бригада тероборони відповіла на такі закиди

125-та бригада тероборони відповіла на закиди про неготовність до наступу РФ на Харківщині, які вже декілька днів поспіль з’являються в інформаційному просторі.

Керівництво назвало такі заяви «вкрапленнями відвертої ІПСО», передають Новини України – НСН.

Заява 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України

Командування 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України відповіло на оприлюднену командиром підрозділу розвідки Збройних Сил України Денисом Ярославським заяву про неготовність до наступу Росії у Харківській області.

Після загострення ситуації на Харківщині, у тому числі в смузі відповідальності 125 окремої бригади ТрО ЗСУ, в медіапросторі з’явилися вкраплення відвертої ІПСО. Чи то від незнання ситуації, чи від бажання нашкодити, окремі резиденти соціальних мереж розповсюджують абсолютно неправдиву інформацію про неготовність Сил оборони до наступу ворога, або ще гірше, про відступ окремих підрозділів із ввірених їм оборонних рубежів, — йдеться у публікації від імені командування 125-ї бригади тероборони на її сторінці у Фейсбуці

Також у 125-й бригаді тероборони заявили, що ситуація у смузі її оборони складна, але контрольована, а її підрозділи «дають відсіч переважаючим силам противника, зберігаючи сталість в бойових порядках».

Населені пункти, в які зайшов ворог, знаходилися у постійній „сірій зоні“, а тому успіх противника є достатньо умовним і коштує йому величезних втрат в техніці і живій силі. Територія, зайнята противником, локалізована і по ньому здійснюється постійне вогневе ураження! — повідомляється у публікації

Командування 125-ї бригади тероборони також закликало «усіх вірити та підтримувати Сили оборони, у тому числі воїнів нашої 125 обр ТрО».

Заява Ярославського про неготовність до наступу РФ на Харківщині

Раніше командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський заявив, що у Вовчанську Харківської області точаться вуличні бої, і наголосив, що укріплень і мін на кордоні області, який перейшли окупанти, не було.

За його словами, «ворог вільно увійшов у сіру зону, по всій лінії кордону, яка, в принципі, не повинна була бути сірою».

За два роки на українському кордоні мали стояти бетонні укріплення в мінус три поверхи! А не було навіть мін. Ми приходимо до думки, що це або шалена крадіжка, або навмисний саботаж! Тепер ми знову втрачаємо людей, території і робимо те, що вже робили у вересні 2022-го, — написав Ярославський

Він додав, що у «125-й [бригаді] ТРО, які кинули позиції», стверджують, що «їм впарювали на підпис акти приймання передачі фортифікацій, які навіть на 30% були не готові як завершене будівництво».

Фото Вовчанська: Ян Доброносов