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ВійнаКрим
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У Криму українські військові уразили об’єкт чорноморського флоту рф – ССО

Журналіст
У Криму українські військові уразили об’єкт чорноморського флоту рф – ССО
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У Криму Сили спеціальних операцій України спільно з іншими підрозділами Сил оборони уразили об’єкти 126-ї бригади берегової охорони чорноморського флоту рф.

Про це повідомили у ССО, передає НСН.

Там зазначили, що під час атаки бійці застосували декілька ударних безпілотників, які завдали ураження по місцю дислокації 126-ї бригади берегової охорони росіян у Перевальному у тимчасово окупованому Криму.

Внаслідок ударів російсько-окупаційні війська зазнали втрат — серед них є вбиті та поранені, повідомили у Силах спеціальних операцій.

«Складність проведення операції полягала в певних особливостях рельєфу місцевості. Та дрони вдало подолали маршрут і дійшли до цілей», наголосили там.

На фото один із БПЛА, що брав участь у операції.

Операція ССО

Раніше ми писали, що в Криму ліквідували 14 окупантів просто у казармі – росіяни скаржаться на диверсію.

Ще новини України: Після звільнення Роботиного на Запоріжжі українські військові просуваються далі

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