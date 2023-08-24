Українські військові здійснили висадку в Криму, відбувся бій – що про це відомо?

Українські військові здійснили висадку в Криму 24 серпня в ході спецоперації. Відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації. Про це виданню hromadske розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає НСН.

Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в рамках спецоперації, усі завдання виконані, — зазначив Юсов

Окремо в коментарі «Суспільному» Юсов зазначив, що спецоперацію провели у взаємодії з військово-морським флотом, цілі досягнуто, а втрат серед особового складу немає. Спецоперація, за його словами, продовжується, всі деталі ГУР не розкриває.

Є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється, — резюмував представник розвідки

Близько 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи, повідомили «Крим. Реалії».

Водночас російські пропагандистські Telegram-канали стверджують, що в Криму невідомі на гумових човнах нібито обстріляли з берега кемпінг з туристами в Оленівці. Baza пише, що було 10 людей у двох човнах. SHOT пише, що було чотири човни з «диверсантами».

Відомо, що в Маяку розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил рф. Також на тарханкутському півострові розташований радіолокаційний вузол — РЛК «Небо-М» та РЛС «Каста-2Е2». По периметру підготовлені позиції для ППО.

Це була перша висадка українського десанту у Криму.

У ГУР також оприлюднили унікальні кадри від ГУР, прокоментувавши їх так:

“Підрозділ ГУР МО Артан виконує бойове завдання на території Українського Криму. Деталі операції згодом. А поки передає всім привіт з видом на Кримський півострів! З Днем незалежності! Слава Україні!”

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