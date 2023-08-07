Окупанти здійснили обстріл Херсона 7 серпня – є загибла та постраждалі

Російська армія здійснила обстріл Херсона 7 серпня, про це повідомляє НСН з посиланням на Херсонську ОДА

російська армія продовжила крити вогнем оселі херсонців у центральній частині міста.

Близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок. У 8 мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу.

Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла.

Через пів години обстріли продовжилися. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка – контузія.

Окупанти здійснили обстріл Херсона 7 серпня

Близько 03:15 армія рф знову атакувала будинок. Поранено 93-річну жінку. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували.

Обстріли Херсона

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють місто, з іншого берега річки. Окупанти використовують важке озброєння та авіацію.

Так, російські війська в ніч на 5 серпня обстріляли Херсон з артилерії. Через ворожу атаку двоє людей отримали поранення.

А 3 серпня росіяни обстріляли церкву у центрі Херсона. Внаслідок чого поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент удару.

Ще новини України: У Херсоні в ізоляторі окупанти тримали і катували українських жінок – розкрито страшні подробиці (відео)