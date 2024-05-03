Над Чорним і Азовським морями сьогодні кружляють 5 російських багатоцільових винищувачів – що це означає

Над Чорним і Азовським морями сьогодні, 3 травня, кружляють п’ять російських багатоцільових винищувачів. Що це може означати, розповів Ілля Євлаш, начальник служби зв’язків з громадськістю Повітряних сил Збройних сил України.

Свій коментар він озвучив в ефірі національного телемарафону в п’ятницю, передають Новини України – НСН.

Над Чорним і Азовським морями сьогодні кружляють російські винищувачі

У морських акваторіях зараз присутні літаки Су-34 і Су-35, існує високий ризик наявності розвідувальних дронів, які використовуються противником для корекції ракетно-бомбових ударів по території України, повідомив Євлаш.

Він зазначив, що немає підстав сподіватися на зміни у ситуації з обстрілами під час святкових днів і підкреслив, що ворог часто ігнорує будь-які домовленості про перемир’я, що доводять активні обстріли Харкова напередодні свят.

Євлаш також вказав на зміни у тактиці повітряних атак, відзначаючи, що ворог тепер рідше застосовує ударні дрони “Шахеди” і більше використовує розвідувальні безпілотники для корекції ударів, наприклад, за допомогою балістичних ракет або керованих авіабомб. Розвідувальні дрони складніше виявити через їх менші розміри і використання композитних матеріалів, але українські захисники знаходять способи ефективно протидіяти цим загрозам, додав він.

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