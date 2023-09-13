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Удари по Севастополю 13 вересня – є влучання у важливий об’єкт: все, що відомо (фото, відео)

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Удари по Севастополю 13 вересня - є влучання у важливий об'єкт: все, що відомо (фото, відео)
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Російська окупаційна влада і місцеві мешканці повідомляють про удари по Севестополю 13 вересня вночі. В мережі публікують фото і відео вибухів і пожеж. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал оновлюється.

Щонайменше сім вибухів пролунали в Севастополі в окупованому Росією Криму в ніч на 13 вересня, повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За повідомленням, від вибухової хвилі затремтіли шибки у вікнах, у небі було видно яскраві спалахи і дим.

Рух автотранспорту Керченським мостом, який з’єднує окупований Крим із територією Росії, в цей час був перекритий.

Підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв спочатку заявив про ракетний удар по місту і що його нібито відбила система протиповітряної оборони.

«У районі Кілен-балки зараз пожежа не на цивільному об’єкті, за попередньою інформацією, пожежа сталася через ракетну атаку», – йдеться у повідомленні. За словами Развожаєва, пожежі надано четвертий клас

О 03:53 було чутно ще вибух, повідомив кореспондент. Як стверджують у мережі, на Судноремонтному заводі почалася пожежа. За даними Крим.Реалії, там здійснюється комплексний ремонт кораблів Військово-морського флоту РФ.

Згодом Развожаєв написав у телеграмі, що внаслідок нічних подій, за попередньою інформацією, постраждало 24 людини, у чотирьох – стан середнього ступеня тяжкості.

Є інформація, що в результаті атаки на заводі було пошкоджено два ворожі кораблі, які знаходилися на ремонті.

Удари по Севастополю 13 вересня: фото, відео

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