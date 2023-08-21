Як українські удари по тилах впливають на моральний стан військ РФ – висновки ISW

Як українські удари по тилах ворога впливають на моральний стан військ РФ, проаналізували аналітики з американського Інституту вивчення війни. Про це йдеться у свіжому звіті ISW, передає НСН.

Зазначимо, що кількість таких ударів останнім часом дуже зросла, а їх географія розширилася. Регулярно об’єктом атак стає, зокрема, столиця Росії Москва. Ось і прямо зараз, під час публікації цього матеріалу у Москві заявляють про атаку безпілотників. Режим «Килим» було оголошено у всіх московських аеропортах, затримано рейси. Така ж ситуація була і вчора, і в попередні дні.

Невдоволення в інформаційному просторі

Українські удари по глибокому тилу РФ породжують невдоволення в російському інформаційному просторі та викликають критику російського військового командування, на що, ймовірно, збирається робити ставку Україна. Про це заявляють в ISW.

Деякі російські мілблогери висловили обурення нещодавніми українськими ударами по Керченському мосту та закликали російські війська атакувати сім’ї, будинки та інше майно українських керівників, щоб стримати подальші українські удари по глибокому тилу Росії.

Мілблогери посилалися на попередні радянські та російські стратегії відплати в Лівані та на північному Кавказі, а один мілблогер стверджував, що російським чиновникам легко знехтувати необхідністю відплати, оскільки українські удари не впливають безпосередньо на їхні засоби до існування.

Колишній посол так званої «Луганської народної республіки» (ЛНР) у Росії Родіон Мірошник 20 серпня заявив, що удари по Москві стають нормалізованими після трьох днів поспіль нібито українських ударів по місту, і закликав російські сили завдавати удари у відповідь і зробити їх «особисто болючими» для тих, хто приймає рішення, віддає накази.

Російські мілблогери розкритикували Міністерство оборони (МО) Росії за те, що воно не запобігло ймовірній атаці українських безпілотників на авіабазу Сольці в Новгородській області 19 серпня та применшило серйозність пошкоджень, завданих там базованим літакам.

19 серпня Міноборони Росії заявило, що російські війська збили український безпілотник зі стрілецької зброї, вогонь пошкодив один літак, але пожежники швидко загасили пожежу. Але ж повідомляється, що на знімках, опублікованих 20 серпня, видно надзвуковий бомбардувальник дальнього радіусу дії Ту-22М3 (за назвою НАТО Backfire-C), який горить на авіабазі Сольці.

Російське інсайдерське джерело стверджувало, що за словами свідків, вогонь пошкодив або повністю знищив два літаки.

Кілька російських мілблогерів стверджували, що українські сили використовували для атаки невеликий і відносно недорогий безпілотник-квадрокоптер, і критикували Міноборони Росії за те, що літаки не зберігаються в ангарах, зазначивши, що навіть елементарні захисні конструкції та сітки надійні проти квадрокоптерів.

Пошкодження або навіть знищення двох літаків Ту-22М3 не призведе до значущих у військовому відношенні наслідків, але реакція російських мілблогерів на атаку показує, як такі глибокі атаки підтримують більш масштабні зусилля України з деградації морального духу Росії.

Російське інсайдерське джерело стверджувало, що протиповітряна оборона армії рф не активувалася для захисту від нічного удару по залізничній станції Курська з 19 на 20 серпня, підкреслюючи часту скаргу воєнкорів на те, що російські сили не можуть захистити від ударів по території Росії.

Міністерство оборони Великої Британії (МО) оцінило, що російське керівництво, ймовірно, чинило тиск на командування російських Повітряно-космічних сил (ВКС) з метою покращення прикриття російської протиповітряної оборони на заході Росії, припускаючи, що як вище російське керівництво, так і ультранаціоналістичний інформаційний простір чинять тиск на російське військове командування у відповідь на удари.

Як українські удари по тилах впливають на моральний стан військ РФ

Українські удари по російських тилах демонстративно погіршують моральний стан російських військ в Україні, що може загрожувати стійкості російської оборони на багатьох критичних ділянках фронту. Російські фронтові підрозділи, особливо на півдні України, часто стикалися з погіршеним моральним станом після українських ударів по тилах.

Проблеми з моральним духом можуть швидко загостритися та поширитися серед російських підрозділів на передовій, якщо один підрозділ під тиском зламається, що може поширити паніку та значно знизити боєздатність інших російських сил. Розбитий російський фронтовий підрозділ загрожував би цілісності інших фронтових оборонних угрупувань, і такий прорив російського фронту створив би вразливість, якою могли б скористатися українські сили.

Російським силам також, ймовірно, не вистачає необхідних резервів для ротації або швидкої заміни розбитого підрозділу, як раніше оцінювало ISW, що робить обов’язковим збереження морального духу в підрозділах на передовій.

Втім в ISW підкреслюють, що питання морального духу будуть актуальні лише в тому випадку, якщо українські сили зможуть довести моральний дух військ ворога до межі зламу та скористатися цим. Ці питання не матимуть значення, якщо російські сили не зламаються під тиском. Неможливо передбачити, коли, коли чи де російський підрозділ може прорватися під тривалим тиском, але українські сили встановлюють умови, щоб збільшити ймовірність такого розвитку подій.

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