Вночі 7 вересня під ударом були Москва, Ростов і Брянськ. Росію знову атакували безпілотники. Вороже міноборони заявляє, що все скрізь позбивали. Але у мережі повно відео вибухів і пожеж, передає НСН.

Ростов-на-Дону: всі служби переведено в режим надзвичайної готовності

7 вересня російському Ростові-на-Дону біля штабу Південного військового округу прогриміли вибухи, після якого почалася пожежа. Очевидці повідомляють, що вибухів було щонайменше три.

Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв заявив, що близько 3:00 у Ростові-на-Дону спрацювала система ППО та начебто було збито безпілотний летальний апарат.

Згодом він додав, що за уточненою інформацією засобами ППО було збито 2 БПЛА, один упав за містом у західній частині Ростова, другий – у центрі, в районі вулиці Пушкінська, 42.

Внаслідок цього пошкоджено фасади та вибито вікна трьох будівель, пошкодження отримали кілька автомобілів. Постраждала одна людина, яка від госпіталізації відмовилася.

Усі екстрені та комунальні служби переведені в режим підвищеної готовності після падіння безпілотника у Ростові-на-Дону, повідомив мер

У російських соцмережах оприлюднили фото та відео наслідків “бавовни” у Ростові-на-Дону.

Москва: такі ось реалії

Також мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку безпілотника на столицю РФ та заявив про роботу ППО.

Сьогодні вночі у Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву. Руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає, – зауважив Собянін.

Зазначається, що уламки впали неподалік аеропорту “Жуковський”. У сусідніх будинках повилітали шибки з вікон.

Зазначалося, що рух Десантною вулицею у підмосковному Раменському, де впав БПЛА, перекрито. Фахівці обстежують територію, вивчають уламки. Співробітники Росгвардії гучномовцем просили людей розійтися по домівках.

Такі ось реалії: каже мешканка на відео.

У той самий час в МНС Росії повідомили, що гасять потужну пожежу на складі в Підмосков’ї. Площа займання складає понад 1 тис кв м. На місці працюють 78 осіб та 26 одиниць техніки.

Брянськ: постраждав вокзал

Голова Брянської області Олександр Богомаз теж заявив про атаку.

За його словами, силами ППО над Брянськом був збитий безпілотний літальний апарат. Внаслідок падіння уламків літального апарату частково пошкоджено скління будівлі залізничного вокзалу Брянськ I, привокзальна площа та декілька автомобілів

Ще новини України і світу: Москву атакували безпілотники 23 серпня знову: влучили у «Москва-Сіті» (фото, відео)

Наш Телеграм