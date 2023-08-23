Москву атакували безпілотники 23 серпня знову: влучили у «Москва-Сіті» (фото, відео)

Це вже стає гарною традицією. Москву атакували безпілотники 23 серпня знову. І знову влучили у діловий центр «Москва-Сіті», передає НСН.

У ніч на 23 серпня вибухи прогриміли у Москві та Московській області. Безпілотник врізався у будівлю, що будується в “Москва-Сіті”. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Один дрон поцілив у будівлю столичного бізнес-центру “Москва-сіті”, ще два – впали у Можайському та Хімкінському районах Московської області.

Як повідомляє Міноборони РФ, два з БПЛА, що атакували Москву, знищені засобами ППО в Московській області, а третій БПЛА був пригнічений засобами РЕБ і, втративши управління, традиційно врізався в будівлю комплексу “Москва-Сіті”.

Мер Москви Собянін заявив, що БПЛА нібито вдарив по будівлі, яка ще не добудована.

За попередніми даними, пошкоджено п’ять віконних прольотів з 10 по 15 поверх.

Загальна площа руйнувань – 100 квадратних метрів. На 11 поверсі порушено скління п’яти віконних рам, на 12 – трьох, на 13 – двох, на 14 – одного. Усього пошкоджено одинадцять вікон.

Усередині будівлі уламків збитого безпілотника не знайшли – вони впали вниз.

У Хімкінському районі безпілотник фактично залишив одну із будівель без даху. В інших вибиті вікна.

В московських аеропортах теж вже традиційно вводили план ‘Килим’, який передбачає заборону на прийом та випуск літаків.

Російські телеграм-канали оприлюднили відео прольоту безпілотників, момент вибуху і влучення у будівлю “Москва-Сіті”. А також відео і фото наслідків прильотів.

Москву атакували безпілотники 23 серпня: фото, відео

Тут дрони ще летять.

Звуки вибухів, момент прильоту.

Наслідки атаки.

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