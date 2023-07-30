Безпілотники атакували Москву – момент вибуху потрапив на відео

Невстановлені безпілотники атакували Москву вночі 30 липня. НСН розповідає все, що відомо на цей час.

За повідомленнями з соціальних мереж, близько о третій ночі “бавовна” завітала до бізнес-центру “Москва-Сіті”. Також рос”ЗМІ” інформують, що “у Підмосков’ї ППО відбила атаки безпілотників на столицю”.

Після атаки БПЛА на столицю РФ пошкоджено обшивку IQ-кварталу в “Москва-Сіті”. Постраждало офісне приміщення. Також пошкоджено скло сусідньої вежі.

Момент вибуху у Москві потрапив на відео

До того ж за інформацією з соціальних мереж, вибуховою хвилею з офісу “Москви-Сіті” винесло документацію Міністерства цифрового розвитку, яке знаходиться у комплексі IQ-квартал.

Мер Москви традиційно звинуватив в атаці на місто “українські безпілотники”.

“Сьогодні вночі здійснено атаку українських безпілотників. Незначно пошкоджено фасади на двох офісних вежах Сіті. Жертв та постраждалих немає”, заявив мер Москви Сергій Собянін.

Також на “хлопки” у Москві відреагувало міноборони РФ.

“Вранці 30 липня припинено спробу терористичної атаки київського режиму безпілотними літальними апаратами по об’єктах у місті Москві”, заявили в Міністерстві оборони Росії в соцмережах.

Нібито одного “українського БПЛА” знищено в повітрі “засобами ППО” над територією Одинцовського району Московської області.

Ще два безпілотники “були пригнічені засобами радіоелектронної боротьби” і, втративши управління, зазнали краху на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті.

Одна людина постраждала під час вибуху у вежі “Око-2” у “Москва-Сіті”, повідомили в екстрених службах.

Реакція росіян на вибухи у Москві

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