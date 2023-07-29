Виживші в Україні «вагнерівці» тероризують росіян – добралися вже до дітей

Виживші в Україні “вагнерівці” повернулися у свої міста і села в Росії, де досить часто влаштовують справжній терор пересічних росіян.

Про це пише «Обозреватель», передає НСН.

Частина завербованих у колоніях зеків вижила на війні в Україні та повернулася до РФ. Отриманий ними досвід та індульгенція на безкарність, видана путінським режимом, призвели до того, що найманці тепер уже тероризують російських жінок та дітей. Жителі країни-агресорки, які раніше захищали “визволителів”, тепер самі опинилися в ролі жертв.

Лавина злочинів

За офіційними даними з РФ, у російських колоніях лише до лав ПВК “Вагнер” було завербовано майже 50 тисяч засуджених злочинців, проте правозахисники вважають це заниженою цифрою. У будь-якому випадку частина зеків уже опинилася на волі.

З кожним днем кримінальна хроніка Росії поповнюється новими злочинами окупантів, які повернулися з війни в Україні. І якщо спочатку такі випадки старанно замовчували, то тепер інформація все-таки почала просочуватися в мережу. Росіяни, які не вірили у злочини “захисників” на території України, вже самі опинилися у ролі жертв і кажуть, що “сил терпіти вже немає”.

“Вагнерівці” влаштовують терор у РФ

Найманець ПВК “Вагнер”, який днями повернувся з України, напав на вулиці в Улан-Уде на мешканку Бурятії з гранатою і пограбував її. Як з’ясувалося, Роман Гатін повернувся з війни у травні цього року. Раніше він уже був судимий за крадіжку, грабіж і навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, що спричинило смерть, тепер же окупанта судитимуть у Росії за розбій із застосуванням зброї.

А в Самарській області найманець ПВК “Вагнер” узагалі викрав і побив дев’ятирічну дівчинку.

Засуджений за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень злочинець, як і багато інших, був завербований на війну. У квітні 39-річний Олексій Г. повернувся та оселився на дачі. Він жив зі своєю сестрою, але у липні вона поїхала у відпустку до окупованого Криму.

22 липня на ділянку чоловіка прийшла маленька подружка його племінника. “Вагнерівець” запросив дівчинку в будинок поїсти морозива і почав бити її головою об підлогу, а потім відніс у лазню, де продовжив завдавати ударів. Дитина залишилася живою, але серйозно постраждала, а затриманий злочинець так і не зміг пояснити мотиви.

Понад 400 “вагнерівців”, яких тимчасово розселили в готелях Анапи, вже допекли до живого мешканців цього курортного міста. Окупанти, які повернулися з війни в Україні, не стали тихо чекати помилування та обіцяних виплат, а у всій красі показали свою суть. Місцеві жителі скаржаться, що “вагнерівці” влаштовують п’яні бійки та тероризують персонал, чіпляються до перехожих – зокрема дітей. “Життя стало просто нестерпним!”, “Чому ніхто нічого не робить?!” – пишуть мешканці Анапи у соціальних мережах. Те саме відбувається і в Краснодарі.

Про те, що “вагнерівці” тероризують своїх близьких, росіяни розповідають у коментарях.

“Звичайна справа! У нас відсидів 10 років, воював 6 місяців. Повернувся, побив дружину, зламав їй руку і знову поїхав воювати”, навів приклад один із мешканців країни-агресорки.

Причому інші їдко прокоментували, що таких “героїв СВО” напевно покличуть до школи розповідати дітям “повчальні історії”, а то й узагалі візьмуть учителями.

Відмашка на свавілля

Мова, звісно, не лише про “вагнерівців”, підрозділи яких уже вивели з України. Частина воєнних злочинців усе ж таки залишилася воювати, але вже у складі інших формувань окупаційної армії. До того ж є ще й “Шторм Z”, до якого МО РФ зараз активно вербують зеків із російських колоній – обіцяючи високу зарплатню та знову ж таки амністію.

А у червні 2023 р. у Росії набув чинності закон, який дозволив звільняти окупантів від кримінальної відповідальності за нетяжкі злочини. Але залишитись на волі тепер можна навіть за вбивство. Індульгенцію за терор співвітчизників із боку тих, хто воював в Україні, виніс уже й Верховний суд РФ.

Прецедентом стала справа єфрейтора армії РФ Владислава Устинова. У травні 2022 року Хабаровський гарнізонний суд визнав його винуватцем ДТП, в якій загинуло двоє людей. Це рішення підтвердили апеляційна та касаційна інстанції, проте судова колегія ЗС у справах військовослужбовців визнала за необхідне втрутитися.

З моменту скоєння злочину минуло лише півтора року, а зараз єфрейтор у лавах окупантів воює на території України, а командування характеризує його як “військовослужбовця, котрий виявляє мужність, відвагу та високий рівень професійної підготовки”. У зв’язку з цим Верховний суд РФ дійшов висновку, що “внаслідок зміни обстановки засуджений перестав бути суспільно небезпечним та підлягає звільненню від покарання”.

Можливо, тепер у Росії почнуть замислюватись, до яких страшних наслідків це може призвести. А ось говорити вголос про свої побоювання більшість росіян усе ж таки остерігаються – інакше самі опиняться у в’язниці через “дискредитацію армії”.

Замкнене коло: путінський режим не лише дав відмашку на геноцид українців, а й фактично дозволив безкарний терор своїх громадян.

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