У Кремлі вже стурбовані ставленням росіян до війни в Україні – ISW

У Кремлі усе більше переймаються ставленням росіян до війни в Україні. Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни за 28 липня, передає НСН. У вересні вже цього в Росії відбудуться року регіональні вибори, а навесні 2024-го пройдуть вибори президента. Саме з цим пов’язане занепокоєння.

В ISW зазначають, що раніше влада РФ не дуже зважала на думку пересічних росіян, але зараз ситуація змінилася. Керманичі розуміють, що невдоволення серед жителів значно зросло, і не зважати на це стає ризиковано.

Аналітики звернули увагу, що ініціатива міноборони Росії щодо збільшення максимального віку призову з 27 до 30 років викликала бурхливу дискусію серед кремлівських чиновників.

Джерела стверджували, що рада безпеки країни-агресора закликала адміністрацію президента не підтримувати ініціативу оборонного відомства через побоювання, що це викличе негативну реакцію громадськості та вплине на рейтинги майбутнього можливого схвалення російського диктатора Путіна.

Також повідомляється, що нібито міністр оборони Росії Сергій Шойгу проштовхнув цю ініціативу і зберіг підтримку Путіна, попри стурбованість ради безпеки. Джерела зазначили, що Путін підтримав ініціативу міноборони лише після того, як вислухав аргументи Шойгу щодо нестачі солдатів в Україні.

В ISW звернули увагу також, що представники “Єдиної Росії” бояться використати війну в Україні у своїх передвиборчих кампаніях на майбутніх регіональних та місцевих виборах, оскільки стурбовані тим, як на це відреагують виборці.

Додамо, що деякі російські джерела інформують: пропагандисти отримали вказівку менше приділяти уваги так званій «СВО» у своїх телеефірах. Присвячувати цій темі приблизно 30% часу. І це теж пов’язано з майбутніми виборами. Адже похвалитися російській армії нічим, і війна, яку Путін планував використати для підняття свого рейтингу, в результаті навпаки може його знизити.

Що зі ставленням росіян до війни в Україні

Гучні заяви про могутність їх армії та держави за рік війни змінились на скиглення про “бавовну” та падіння дронів.

Класичне нейтральне “нет войне” усе рідше звучить з вуст росіян, які розуміють, що війна уже прийшла безпосередньо до них.

Окрім невдоволення через мобілізацію, росіяни в край незадоволені витратами, які диктатор спускає на ведення війни.

Розуміючи, що їх країна залишиться у статусі болота ще на десятиліття через економічні санкції, позитиву серед росіян немає. Навіть псевдопатріоти уже починають відчувати, що їх кинули.

До речі! Відомий український аналітик Віталій Портніков вважає, що чим більше війна буде перекидатися на територію Росії, тим більше шансів, що влада РФ задумається – а навіщо все це потрібно?

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