Путін посилює росгвардію – причину назвав Михайло Подоляк

Президент РФ Владімір Путін посилює росгвардію. Радник голови ОП Михайло Подоляк пояснив, навіщу диктатору ще одна армія в Росії

Владімір Путін після заколоту Пригожина готує нову армію для внутрішнього використання. Однак ця армія також поверне зброю у бік Кремля.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє НСН.

Він зазначив, що в Росії буде новий заколот після того, як так званий “марш справедливості” Пригожина виявив слабкість кремлівського режиму.

Чому заколот Пригожина завершився фіаско

На думку Подоляка, заколот Пригожина завершився фіаско, оскільки ватажок вагнерівців не планував захопити владу.

“Чому переворот Пригожина завершився фіаско? Дуже просто – Пригожин маленький за масштабом, він і не хотів забрати владу, не хотів її перехопити. Він бізнесмен… не політик. Він ішов дуже швидко, не очікував такого проходу від Ростова до Москви, але не хотів зайти до Москви та взяти владу”, – пояснив радник голови ОП.

Подоляк вважає, що в Росії наразі не сформувалася політична група, яка “могла б перехопити владу та стати замість Путіна”.

“Росія буде хаотизуватися. Там буде багато маленьких груп, які будуть йти і щось собі забирати. І ось це буде революційний процес у Росії”, – прогнозує він.

Путін посилює росгвардію

Подоляк звернув увагу на те, що Путін посилює росгвардію, передаючи туди важке озброєння і спецназ. Як каже радник глави ОП, Путін хоче, щоб росгвардія захищала його.

“Він хоче створити на базі росгвардії другу армію, знову-таки для внутрішнього використання. Тобто ця армія мала б захищати Путіна. Він помиляється. Ця армія атакуватиме Путіна”, – сказав він.

За словами Подоляка, причиною, через яку навіть росгвардія повстане проти керівника Кремля, є те, що в Росії люблять “сильного царя”, яким Путін вже не є.

“Путін після невдалого заколоту Пригожина довів, що він не цар, а блазень, боягузлива людина, яка не втікає. Росія його вже не любить. Все, немає сакральності Путіна”, – резюмував він.

У ГУР заявили, що в Росії готується новий заколот

У ГУР МО заявили, що мають дані про підготовку нового заколоту в Росії. У розвідці вирішили не розкривати дані щодо підготовки заколоту в Росії, щоб не допомагати ФСБ.

У розвідці констатують, що серед воєнно-політичної еліти Росії зростає невдоволення через рішення Путіна розпочати війну проти України. Що більше, невдоволення росте серед кадрових військових, яких намагаються зробити цапами-відбувайлами.

Представник розвідки Андрій Юсов заявив, що внутрішнє протистояння у Кремлі переходить в активну фазу. На це вказує затримання у Росії терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова.

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