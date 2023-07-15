Путін хоче зберегти ПВК «Вагнер», але відокремити Пригожина – ISW

Глава Кремля Володимир Путін хоче відокремити Пригожина від керівництва ПВК «Вагнер»

Російський диктатор Володимир Путін планує зберегти приватну військову компанію (ПВК) «Вагнер» навіть після збройного повстання, однак прагне відокремити її ватажка Євгена Пригожина.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує НСН.

Як зазначається, глава Кремля в інтерв’ю російському агентству «КоммерсантЪ» підтвердив, що 29 червня він зустрічався з Пригожиним і 35 командирами «вагнерівців».

Путін заявляв, що він запропонував бойовикам ПВК можливість служити під командуванням командира з позивним «Седой», який командував «вагнерівцями» протягом останніх 16 місяців.

На думку аналітиків, це знову підтвердило те, що Кремль прагне зберегти «Вагнера» як згуртовану бойову силу, відокремлену від Пригожина.

Також Путін стверджував, що багато командирів «вагнерівців» нібито кивали у відповідь на його пропозицію, але Пригожин цього не помітив і сказав, що його найманці не погоджуються з рішенням.

«Путін, ймовірно, підкреслив інакшу реакцію Пригожина для того, щоб показати його як проблему, на відміну від лояльних командирів «вагнерівців», – припускають фахівці.

Водночас військовий злочинець і колишній російський офіцер Ігор Гіркін зазначив, що те, як Путін описав зустріч 29 червня, говорить про те, що глава Кремля поступився вимогам Пригожина, але остаточний результат тієї зустрічі незрозумілий.

Відповідаючи на пряме питання пропагандистів про майбутнє угруповання «Вагнера» як бойової одиниці, Путін продовжував підтримувати абсурдне судження про те, що в РФ нібито юридично не існує приватних військових компаній.

Крім того, прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер заявив 14 липня, що «вагнерівці» не беруть участі у військових операціях в Україні у якихось суттєвих допоміжних чи бойових ролях.

Аналітики ISW додали, що раніше вже зустрічали російські джерела, які підтверджували дані про те, що сили ПВК «Вагнер» уже не воюють в Україні.

Інші висновки ISW

Білоруський уряд і незалежні джерела підтвердили що інструктори «Вагнера», які раніше були направлені в Африку, прибули на полігони в Білорусі.

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