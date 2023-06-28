Президент РФ Путін готується конфіскувати активи Пригожина. Він намагається представити очільника ПВК “Вагнер” корупціонером і брехуном. Яку мету переслідкє Путін

Путін хоче конфіскувати активи Пригожина. Це робиться для того, щоб зруйнувати його репутацію серед ПВК “Вагнера” та в російському суспільстві.

Так, Путін вперше після заснування “Вагнера” публічно заявив, що Кремль “повністю фінансує” та “повністю постачає” ПВК. Він стверджував, що Кремль здійснював різні виплати “Вагнера” та їхнім сім’ям із федерального бюджету Росії.

Про це повsдомляє НСН, з посиланням на ISW

До того ж Путін наголосив, що “власник компанії “Конкорд” отримав 80 мільярдів рублів з травня 2022 року по травень 2023 року за доставку та харчування російським військовим, і що Кремль розслідуватиме, чи компанія щось вкрала під час своєї роботи.

“Путін явно мав на увазі Пригожина, який є власником Concord Company Group і раніше працював особистим кейтерингом Путіна. Але Путін продовжує відмовлятися називати ім’я Пригожина. Інсинуація Путіна про те, що Кремль проведе розслідування щодо компанії Concord, може бути підготовкою до виправдання конфіскації Кремлем активів Пригожина через звинувачення в корупції”, – заявили в ISW

Зазначається, що Путін риторично відокремлює Пригожина від “Вагнера” та навмисно позбавляє Пригожина звання глави ПВК, щоб підірвати його роль. Кремль розпочав постійну внутрішню інформаційну кампанію в Росії, щоб пробачити бійцям і командирам “Вагнера”, намагаючись спонукати найманців підписати контакти з міністерством оборони Росії.

Путін хоче конфіскувати активи Пригожина – що буде з очільником ПВК “Вагнер”

“Навмисне намагання відокремити Пригожина від “Вагнера”, ймовірно, має на меті створити інформаційні умови, щоб Кремль міг звинуватити Пригожина в корупції чи змові з Україною чи Заходом, і віддалити Пригожина від “Вагнера”, якого Кремль прагне зберегти для боротьби в Україні як частину регулярного російського війська”, – наголосили аналітики

В ISW також розповіли, що Путін вирішив, що він не може безпосередньо усунути Пригожина, не зробивши його мучеником. Очільник вагнерівців все ще зберігає певну підтримку в російському суспільстві та ворожих регулярних військах, і Кремлю потрібно буде переконатися, що ці групи розчаруються в Пригожині, щоб фактично позбавити його підтримки населення.

Пригожин агітував за зміни військового командування, звинувачуючи міноборони Росії у жорстокому поводженні з регулярними російськими військовослужбовцями під час бойових дій. Імовірно, це повідомлення сподобалося багатьом військовослужбовцям та їхнім сім’ям, розчарованим мобілізацією, втратами, дефіцитом постачання та великими людськими втратами.

Доля Пригожина

“Кремль має відокремити справу Пригожина від його особистості, щоб напад на Пригожина не сприймався як напад Кремля на його популярний наратив і його заявлені цілі покарання кримінально некомпетентного керівництва російського міноборони”, – вважають експерти

Кремль продовжить атакувати Пригожина, щоб зламати його підтримку в народі, перешкодити найманцям ПВК “Вагнера” йти за ним до Білорусі та зруйнувати його фінансову владу.

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