Що це було? Що пишуть про невдалий заколот в Росії іноземні ЗМІ і вітчизняні аналітики

Заколот в Росії – ця новина стала топовою 24 червня не тільки в російських і українських, а й в іноземних засобах масової інформації. Тепер, після того, як похід Пригожина на Москву несподівано завершився «пшиком», журналісти і політологи аналізують, намагаючись зрозуміти, що це було, кому вигідно і чого очікувати далі.

НСН проаналізував низку джерел і розповість, що пишуть про невдалий заколот в Росії іноземні ЗМІ і вітчизняні аналітики.

Ось з такими заголовками вийшли матеріали у іноземних ЗМІ.

Для початку зазначимо, що бунт вагнерівців призвів не тільки до серйозних матеріальних збитків, а й до жертв серед кадрових російських військових і втрати цінної техніки, зокрема авіаційної. Так, відомо про збиття бунтівниками вертольотів і літаків армії РФ – усього 7 одиниць.

Точна кількість загиблих пілотів і інших членів екіпажів не озвучувалася офіційно, але вже є інформація, що тільки в одному збитому ІЛ-22 було 10 осіб. Російські журналісти повідомляють, що Пригожин погодився виплатити їх сім’ям 50 мільйонів рублів (по 5 млн на сім’ю). А також відповів, навіщо було збито літак, який не ніс прямої загрози бунтівникам. «Дурень ППО-шник збивав все, що злітало» – сказав головний вагнерівець.

Крім збитих «пташок» були ще перериті дороги в у низці областей рф, які тепер екстрено ремонтують, підірвані і пошкоджені мости, знищені 5 тисяч тон авіаційного палива у Воронежі, зруйновані 10 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна у Ростові.

Пожежу на складі палива у Воронежі вдалося загасити тільки сьогодні.

Ну, і окремий бонус – перелякані до гикавки росіяни на чолі зі своїми олігархами, пропагандистами і владою. Усі вони тепер трохи (зовсім трохи) уявляють, що таке війна, яка раптово прийшла в твій дім.

Що пишуть про невдалий заколот в Росії іноземні ЗМІ

Бунт Пригожина цілком може змінити ситуацію у РФ, адже показав, що «король голий» – вважають журналісти провідних світових ЗМІ.

“Володимиру Путіну загрожує втрата залізного контролю влади”, – написало CNN.

Журналісти видання зазначили, що президент РФ зіткнувся із найсерйознішою загрозою своїй владі за всі 23 роки, коли він керував державою. І це приголомшує, коли бачиш, що зовнішній вигляд тотального контролю, який він зберігав весь цей час, – головна перевага його автократії – руйнується в одну мить.

“Кілька років тому Пригожину не пробачили б критику. А тепер власник ПВК вільно розгулює Ростовом і має намір іти на Москву”, – пише видання

Британське агентство BBC наголошує, що в Росії поки не переворот, оскільки не було жодної спроби захопити владу в уряді. Крім того, ПВК “Вагнера” не представляє російських військових, хоча її ватажок стверджує, що має широку підтримку серед них.

Пригожин закликає усіх охочих приєднатися до нього та водночас заперечує зраду Росії. Він відверто критикує Путіна, говорить, що той глибоко помиляється.

Ситуація, що склалася, – це визначальний момент для путінського керівництва і сигнал тривоги для росіян. Поки що ще занадто рано говорити про те, чим усе це закінчиться, зазначає видання.

The Atlantic теж опублікувало статтю під назвою “Росія входить у громадянську війну”. У ній говориться, що насправді невідомо, хто ключова фігура у цьому заколоті та які у найманців кінцеві цілі.

Стаття у виданні отримала гучну назву “Володимир Путін сам створив свій найстрашніший кошмар”. У ній сказано, що армія РФ ще 15 місяців тому була на околицях Києва, а наразі лідер РФ щосили намагається зберегти контроль над Москвою.

Експерти видання The Guardian теж схиляються до думки, що повстання “вагнерівців” стане початком кінця правління Путіна. Цей заколот відкриває великі можливості перед Україною та її контрнаступом. Оскільки сили “Вагнера” були залучені на найскладніших ділянках фронту.

Що кажуть у розвідці США

Представники розвідки США вважають, що засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин вже досить давно планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву, і заздалегідь бачили ознаки можливої операції, пише CNN з посиланням на три різні джерелая. Однак, за даними телеканалу, для розвідки США так і залишилася незрозумілою кінцева мета цього заколоту.

Джерела CNN вказують, що заяви Пригожина про брак боєприпасів, які він робив раніше, могли бути зроблені під час підготовки до заколоту – західні розвідки відзначали відповідні переміщення найманців ПВК “Вагнер” та складування боєприпасів біля кордонів РФ. Водночас “виклик”, який Пригожин зробив військовому керівництву РФ, співрозмовники CNN вважали лише питанням часу.

А ось що пишуть про бунт Пригожина українські аналітики

Аналітик Сергій Фурса знаходить багато позитивного для України у подіях 23-24 червня в Росії

«Розчарування. Головна емоція після перегляду демо версії російської громадянської війни, на яку ми так давно чекали і на яку покладаємо такі великі сподівання. Коли здавалося, що Пригожин перейшов всі червоні лінії і ми побачимо справжню війну, всі відіграли назад. Так наче ви прийшли в кіно і перші півгодини здавалося, що перед вами шедевр, рівний роботам Феліні чи Бертолуччі, але на другу частину забракло коштів як на сценарій, так і на спецефекти, і все перетворилось на дешевий водевіль. Де танки застряють у воротах цирку.

«А що так можна було?»

Вони домовились. В той момент, коли здавалося, що можливість для досягнення компромісу втрачена. Що отримав Пригожин за свій розворот? Чи він просто злився? А це не так і важливо. Чи він тепер довго проживе в Білорусі, чи «слово президента Росії» все ж таки нічого не варте. І це не важливо. Доля цього маніяка нам не цікава. І певні очікування були лише того, що цей маніяк спроможний посіяти в росіі хаос надовго. Не спроможний. Надовго не спроможний.

Чи все погано? Насправді ні. У нас дійсно протягом суботи сформувались завищенні очікування. Разом із дуже добрим настроєм і чудовим набором мемів. Але в результаті цих двох днів ситуація набагато краща для України, ніж була до цього. Скоріш ситуація для Росії стала набагато гірша.

Раніше російські еліти обговорювали, що цар голий. А зараз цього голого царя привселюдно поставили раком. І не важливо, що той, хто поставив, не знав, що із цим робити далі.

Путін слабкий. От що довела ця ситуація. І на домовленості він пішов від слабкості, бо не мав впевненості що може вирішити питання силою. Якщо б міг, точно б вирішив. Але ввечері довелося домовлятися з тими, кого же зранку називав зрадниками Батьківщини. У царя всієї Росії немає можливості впоратись з бунтівником, який очолює найманців. І не важливо, чи то він сам на це наважився, чи за ним стоїть якась башта Кремля. Це слабкість. Яку в Росії не пробачають.

Зараз всі в Росії побачили цю слабкість. Що так можна було. Що можна здійснити бунт. Можна захоплювати міста. Можна збивати гвинтокрили. Можна публічно опускати Путіна. І тобі за це нічого не буде.

Можна відстоювати свій приватний інтерес силою, зневажаючи сакральну основу влади – Путіна. Бо це був суто приватний інтерес одного ПВК, яке не захотіло лягати під Шойгу і напередодні дати Х, першого липня, коли треба було йти здаватися, здійснило цей імпотентний заколот. Почавши готуватися до нього, як бачили американські спецслужби, відразу після того, як стало зрозуміти, що часу Х не минути.

Російську систему тримав страх. Страх перед Путіним. Всі ці олігархи, яким не потрібна війна, мовчать в ганчірку, втрачаючи мільярди, бо бояться. Зараз цього страху буде набагато менше. А гойдання системи будуть набагато більші. І це, звісно, плюс для нас. Це не перемога вже завтра, але це середньострокова і довгострокова позитивна зміна.

А ще слабкість Путіна побачили не тільки в Росії. Ії побачили і в Пекіні, і в Вашингтоні. І цю слабкість будуть враховувати при прийнятті рішень.

Журналіст Вадим Денисенко: Що це було?

«Вчора мав довгі дискусії з колегами по Ukrainian Institute for the Future Я залишаюся при думці, що це була спроба перевороту. Моя гіпотеза наступна: Пригожин готувався до нього і це не було спонтанне рішення. Зверніть увагу: за півдоби до початку всіх дій він дав інтервʼю про те, що Донбас ніхто не бомбив 8 років. І це інтервʼю було направлене перш за все на Захід (на світ), а не на Росію.

Мені здається, задум був наступний: вагнери заходять в Ростов не просто, щоб захопити штаб південного округу, а перш за все для того, щоб арештувати Шойгу, який там знаходився. Після цього вони мали б почати рух на Москву, тримаючи міністра в вигляді циркового ведмедя. Важливо, що не взявши Шойгу, Пригожин прийняв рішення плани не міняти. Чи хотів Пригожин скинути Путіна? Певне, що ні. Йому потрібні були гарантії безпеки, субʼєктність і гарантії продовження фінансових замовлень.

І найголовніше: йому потрібен зрозумілий йому голова генштабу і Міноборони. Тому підсумовуючи, це не класичний переворот, який передбачає зміну першої особи: це спроба перевороту, де перша особа мала б залишитися, але бути в певній облозі силовиків.

Чому Пригожин так легко йшов вперед?

По-перше, розвалена система ФСБ, поліції та Росгвардіі, які не «підписувалися» під такі дії. Це, справді, багато в чому нагадувало Крим 2014 року, коли вказівки з Києва просто не виконувалися.

По-друге, жорстку вказівку чекали від Путіна, а він її, якщо і давав, то дуже мляво (його відеозвернення було просто жалюгідним).

І, по-третє, російське суспільство не розуміє за що воно воює і «маленькі люди» в погонах, яких привчили не висовуватись, повернулися в ракушку де «не все так однозначно.

Чому Пригожин не дійшов до Москви?

Думаю, перш за все тому, що злякався. Його план мав чіткі цілі і за допомогою Лукашенка він досяг частини цих самих цілей. Проте, найголовнішого: свого міністра оборони і керівника генштабу він поки не отримав.

Зваживши всі за і проти, Пригожин вирішив взяти синицю в руки і відійти в сторону. Проте, виглядає так, що він, переконаний: в разі необхідності, зможе повторити свій похід. Хоча державна система має бути зовсім розваленою, щоб двічі пропустити такий удар.

І ще один важливий аспект: всі вежі Кремля, так чи інакше, згуртувалися навколо Путіна. І цей процес певний час триватиме. Всі розуміють: ослаблений вождь – кращий привід для поділу пирога. Путін перестав бути альфа-самцем російської політики ще наприкінці минулого літа. Тепер він остаточно перетворився на «колективного Путіна».

Хто переміг?

В цій історії поки нема переможців. Поки, виглядає так, що всі головні актори програли. Про Пригожина, силовиків і Путіна написав вище.

Лукашенко отримав привідкритий ящик Пандори. Якщо він запустить вагнерівців в Білорусь – наражається на переворот у себе. Тому, напевне, він спробує дати юридичну прописку і не більше, хоча процеси можуть вийти із-під його контролю.

Правда, в особі Пригожина він отримав людину, яка допомагатиме йому (так вважає Лукашенко, як мінімум) в його тіньових африканських проектах.

ФСБ певний час буде оговтуватися і певний час, після такого удару, спробує поводити себе тихо.

Головне питання: зміна Шойгу та Герасимова. Для Путіна – це найболючіший момент. І він його постарається відтягнути.

Одним словом: система пропустила серйозний удар і ця сама система буде змушена деякий час зализувати рани. Але такі системи мають одну відповідь на всі виклики: не зміни зсередини, а репресії. Тому, за кілька тижнів почнуться перші арешти.

Чим швидше вони почнуться і чим масовішими вони будуть, тим краще для нас.

Перспективи по війні

Поки маємо, як дві невідомих. Перша: чи змінить Путін верхівку воєнного керівництва і якщо змінить то на кого. Від цього багато залежатиме на фронті.

Друга невідома: як поведуть себе Китай та США після всієї цієї історії. Вчора весь світ напружився не через Пригожина, а через ядерну зброю. Переворот в країні з ядерною зброєю – це глобальний виклик.

Тому, поки зарано давати якісь прогнози. Хоча і Китаю і США вигідне подальше ослаблення Путіна. Але тут маємо кілька днів поспостерігати за реакцією.

На відео нижче вагнерівці залишають Ростов-на-Дону.

Бунт Пригожина – що про це відомо

23 червня Євген Пригожин оприлюднив відеозвернення, у якому заявив, що Україна не бомбила Донбас 8 років, а натомість Росія розкрадала його весь цей час. І приводів для початку «СВО» не було. А справжня причина повномасштабної війни проти України зовсім не у захисті російськомовних чи безпека Росії.

Того ж дня увечері Пригожин звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих.

Згодом після цього Пригожин заявив, що йде розбираться зі своїми ворогами – а саме з військовим керівництвом РФ.

Вже зранку 24 червня вагнерівці зайняли Ростов, щгодом увійшли до Воронежа і стрімко наближалися до Москви.

Путін звернувся до росіян, оголосивши бунтівників терористами і заявивши про необхідність їх ліквідації.

І вже увечері, Пригожин заявив, що розвертає колони ПВК “Вагнер” і йде до польових таборів. Він зазначив, що бойовики ПВК від 23 червня просувалися у напрямку Москви, їм залишалося пройти близько 200 кілометрів.

“Настав момент, коли кров може пролитися. Розуміючи всю відповідальність за те, що може бути пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом”, – зазначив він.

Перед цим у пресслужбі Лукашенка повідомили, що той провів переговори з Пригожиним, в результаті яких вагнерівець прийняв пропозицію щодо зупинки руху його найманців територією Росії у бік Москви. “Абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв’язання ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК “Вагнер”, – повідомили у пресслужбі Лукашенка.

Пізно увечері прессекретар Путіна Пєсков повідомив, що Пригожин їде до Білорусі під гарантії безпеки Путіна, а його підлеглі можуть підписувати контракти з МО РФ, якщо мають таке бажання. Щодо відставки Шойгу і Герасимова, Пєсков заявив, що про таке під час переговорів навіть не йшлося, бо це не в компетенції переговірників – подібні рішення може ухвалювати тільки президент РФ.

На відео нижче – танк, який нарешті вдалося витянути з воріт ростовського цирку, де він застряг. Навіщо вагнерівці загнали його туди – невідомо. Як залишається ще багато невідомих у всій цій історії.

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