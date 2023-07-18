Яка головна відмінність “вагнерівців” від регулярних військ Росії – пояснили у ЗСУ

У Збройних силах України пояснили, яка головна відмінність “вагнерівців” від регулярних військ Росії

” Вагнерівці” відрізняються від регулярних військ Росії тим, що вони “вбивають заради вбивства”.

Про це в коментарі ВВС заявив командир 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка полковник Олександр Бакулін, повідомляє НСН.

Військовий зазначив, що не недооцінює свого супротивника, але регулярні війська, з якими він стикається на полі бою в районі Бахмута, не схожі на найманців приватної військової компанії “Вагнера”.

За його словами, “вагнерівці” “були незручними ворогами… вони вбивали заради того, щоб вбивати”.

Яка головна відмінність “вагнерівців” від регулярних військ Росії

“Якби ми доклали трохи зусиль, Бахмут можна було б оточити”, – наголосив Бакулін.

Він також уточнив, що зараз втрати в його підрозділі під час наступу менші, ніж були під час оборони Бахмута.

Бакулін розповів, що просування вперед, хоч і повільне, також сприяє підвищенню бойового духу, тому “втрати переносяться легше”.

Висновок “вагнерівців” із Бахмута

Як відомо, найманці ПВК “Вагнера” почали виходити з Бахмута наприкінці травня цього року. Вони близько 10 місяців намагалися окупувати місто. Позиції “вагнерівців” зайняли регулярні війська Росії.

При цьому нещодавно засновник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин здійснив провальну спробу заколоту в Росії. Внаслідок цього “вагнерівці” почали “переїжджати” з РФ до Білорусі.

Це сталося вже після початку контрнаступу ЗСУ, під час якого наші захисники змогли досягти успіхів у районі Бахмута. Зокрема вони взяли місто під вогневий контроль.

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