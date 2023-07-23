Зустріч Путіна і Лукашенка – основні заяви диктаторів

Зустріч Путіна і Лукашенка: 23 липня російський та білоруський диктатори провели переговори у Костянтинівському палаці, що в Стрєльнє під Санкт-Петербургом.

Про це з посиланням на російські та білоруські держЗМІ, передає НСН.

Путін повідомив, що його переговори з Лукашенком триватимуть два дні – зустріч запланована і на понеділок, пише NV.

Основні заяви на сьогоднішній зустрічі Путіна і Лукашенка

Лукашенко про ПВК Вагнер у Білорусі: Нас почали напружувати вагнерівці. «Хочеться на Захід. Дозвольте нам». Кажу вам навіщо на Захід? «Ну, сходити на екскурсію до Варшави, до Жешува». Я тримаю їх у центрі, як домовилися, Білорусі, не хотілося б їх туди передислокувати, бо в них погані настрої.

Лукашенко привіз карту «перекидання польських військ до кордонів Союзної держави». За його словами, одна з польських бригад буде розміщувати за 40 км від Бреста, а ще одна — за 100 від Гродно.

Лукашенко: Відрив Західної України, розчленування України для нас є неприйнятним. Якщо Західна Україна попросить про допомогу — ми будемо надавати.

Лукашенко назвав розмови про прийняття України до НАТО частинами «димовою завісою для розчленування країни».

Лукашенко подякував Путіну за слова, що якщо буде напад на Білорусь, то Росія за неї заступиться.

Путін прокоментував український контрнаступ: Він є, але він провалився.

Путін: втрати особового складу ЗСУ під час українського контрнаступу перевищили 26 тисяч осіб.

Путін заявив, що «іноземні найманці в Україні зазнають значних втрат через свою дурість».

Путін: Усі плани щодо розвитку білорусько-російської співпраці реалізуються, причому кращими темпами, ніж очікували.

Путін: Росія та Білорусь впевнено та спокійно пройдуть 2023 рік, продемонструють хороші показники зростання економіки.

Після офіційної зустрічі Путін і Лукашенко приїхали до Кронштадта в музейно-історичний парк Острів фортів. Екскурсію їм проводила Ксенія Шойгу — донька міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

До Санкт-Петербургу з Лукашенком приїхав і його молодший син Коля.

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