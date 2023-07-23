«Один постріл у серце через паспорт в нагрудній кишені» – ліквідований пропагандист Журавльов був цінним свідком злочинів рф

Ліквідований пропагандист Журавльов був свідком страшних злочинів окупантів, які вони коїли, зокрема, на Запоріжжі. Нагадаємо, саме тут, на окупованій частині Запорізької області, вчора було знищено кореспондента РИА-новости Ростислава Журавльова. Його машина потрапила під обстріл між Василівкою і П’ятихатками.

На Запоріжжі пропагандист був частим гостем до цього. А у 2014 році брав участь зі зброєю у руках у захопленні українського Донбасу. Тож його смерть стала гарною новиною для українців. Але учасники руху OSINT Бджоли, які займаються розвідувальними операціями на окупованих територіях, радять не поспішати радіти. Адже, вірогідно, ліквідовано цінного свідка, передає НСН.

Ліквідований пропагандист Журавльов був цінним свідком злочинів рф на Запоріжжі

У нас до ліквідації цієї мерзоти двояке почуття. З одного боку, світ без нього став чистішим. У нього з 14-го року руки по лікоть у крові. А з іншого – подивіться відео. На смітнику РІА-Новини їх регулярно викладали з осені минулого року. Це один із останніх злочинів Журавльова, – пишуть OSINT Бджоли

На оприлюдненому відео – окупована територія Запорізької області. Українці на камеру розповідають, як вони шкодили загарбникам. І їх нібито депортують за це.

Виглядало це як депортація проукраїнсько налаштованих громадян на підконтрольні території. Наша команда працювала за цим відео. Встановлювали людей. І вся річ у тому, що ці люди ніде не з’явилися. Принаймні живими. Натомість у моргах Кам’янського та інших прифронтових зонах іноді знаходилися вбиті українці. Один постріл у серце крізь наш паспорт у нагрудній кишені… І боюся, скільки ми ще знайдемо після деокупації, в безіменних могилах…. – коментують відео OSINT Бджоли

За їх словами, Журавльов єдиний хто із рашистів засвітився без маски в цих постановках. Адже ФСБ-шники не такі ідіоти щоб відкрито заплямовувати себе. От і знайшли Журавльова, якого використали у якості “вітрини”.

Але вже він точно знав тих хто в масках. Наразі ця вивіска ліквідована. Отже ми втратили важливого свідка військових злочинів рашистів, – констатують розвідники

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