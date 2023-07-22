Біля Василівки на Запоріжжі ліквідовано російського пропагандиста, ще троє поранені

Біля Василівки на Запоріжжі ліквідовано російського пропагандиста і ще троє отримали поранення. Про це повідомляють російські ЗМІ, у яких сьогодні день шоку і переляку, передає НСН.

Більше ніколи не створить фейкових новин про Україну кореспондент РИА Новости Ростислав Журавльов. Його знищено на Запоріжжі, куди окупанта ніхто не запрошував, але він незаконно перетнув кордон. Повідомляється, що пропагандист загинув внаслідок обстрілів. Російські ЗМІ запевняють, що обстріли велися касетними снарядами.

Ще троє колег Журавльова отримали поранення різного ступеню.

Зокрема, це військовий кореспондент РИА Новости Костянтин Михальчевський, який був разом із Журавльовим

«Сьогодні внаслідок обстрілу цивільної машини, яка прямувала від міста Василівки Запорізької області до села Володимирівка, загинув військовий кореспондент РИА Новости Ростислав Журавльов. Ще один військовий кореспондент РИА Новости — Костянтин Михальчевський — отримав поранення різного ступеня тяжкості, зараз перебуває в лікарні, йому надається вся можлива медична допомога», — йдеться у повідомленні ЗМІ

Крім того, поранені кореспондент ‘Известий’ Роман Польшаков та оператор цього ж телеканалу Дмитро Шиков.

Уточнюється, що у кореспондента «Известий» виявлено чотири уламкові поранення, одне з них наскрізне. А у оператора – уламки в м’яких тканинах і перелом кульшових кісток.

Російські ЗМІ публікують одне із пропагандистських відео з ліквідованим Журавльовим, де він нібито привіз «листи від дітей» окупантам на Запорізький напрямок. Це відбувалося взимку. А чергова поїздка на окуповану територію влітку стала для пропагандиста останньою.

Біля Василівки на Запоріжжі ліквідовано російського пропагандиста: відео

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