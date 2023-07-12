У Запоріжжі в парку упав невідомий військовий об’єкт: поранені 5 дітей і дорослий (відео)

У Запоріжжі в парку упав невідомий поки що військовий об’єкт вдень 12 липня: поранення отримали 5 дітей і один дорослий. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Суспільне.

Сьогодні, 12 липня, близько 12:30 у Запоріжжі пролунав вибух, внаслідок якого постраждали шестеро людей. Наразі відомо про п’ятьох госпіталізованих дітей.

Ситуацію Суспільному прокоментували перший заступник міського голови Олександр Власюк і директор обласної дитячої лікарні Юрія Борзенка.

Зараз ведуться слідчі дії, уламки поки що невідомого військового об’єкта, є повідомлення про 6 постраждалих, 3 госпіталізовано, одна з яких дитина на обстеженні. Одна жінка з рваною раною ноги, інші – осколкові середньої і легкої важкості, – розповів Олександр Власюк

ЗМІ повідомляють про падіння уламків безпілотника в одному з міських парків. Є руйнування. Директор обласної дитячої лікарні повідомив Суспільному, що через вибух у Запоріжжі травмовані п’ятеро дітей віком від 1 до 17 років, їхній стан не важкий.

Є забій м’яких тканин, є ураження мінно-вибухове м’яких тканин. Їм зараз надається медична допомога. Вони поки залишаться у нас, 5-7 днів, – сказав лікар

У Запоріжжі в парку упав невідомий військовий об’єкт: у мережі публікують відео

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