Ядерна зброя вже в Білорусі, а кількість вагнерівців збільшується – чи є загроза для України

Тактична ядерна зброя вже в Білорусі. У цьому не сумнівається американська розвідка, пише CNN. Тим часом кількість вагнерівців тут збільшується. Якщо раніше йшлося про сотні, то тепер мова йде про тисячі вояк. Чи становить усе це загрозу для України і що відбувається на наших північних кордонах, розповість НСН.

Фахівці з Розвідувального управління Міністерства оборони США вважають, що ядерна зброя вже знаходиться на території Білорусі.

Розвідувальне управління Міністерства оборони США (DIA) “не має підстав сумніватися” у заяві російського диктатора Путіна про те, що росія перемістила першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі, – процитувало виданння CNN високопосадовці DIA

У розвідці США не стали розкривати деталі та пояснювати, чому вони дійшли такого висновку. При цьому аналітики зазначили, що відстежити переміщення ядерної зброї важко навіть за допомогою супутників.

За даними Федерації американських вчених, рф має близько 4477 розгорнутих і резервних ядерних боєголовок, зокрема близько 1900 одиниць тактичної ядерної зброї.

Незрозуміло, яку частину цього арсеналу Путін перемістив до Білорусі – йдеться у повідомленні CNN

При цьому високопосадовці США, знайомі з проблемою, вважають, що Лукашенко не матиме ніякого реального контролю над цією ядерною зброєю – все буде під владою Путіна.

Скільки вагнерівців на території Білорусі

Тим часом, за даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня на території Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців “ПВК Вагнер”.

Про це заявив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі “Українській правді”

Державна прикордонна служба України продовжує уважно відстежувати ситуацію щодо прибуття і перебування в Білорусі російських найманців. Зазначу, що обстановка по лінії кордону залишається повністю контрольованою прикордонними підрозділами та інших складових Сил оборони нашої держави. Всі вони попереджені про подальші ризики, які можуть йти з території Білорусі, яка, на жаль, перебуває під впливом Росії і надає їй підтримку у розв’язаній проти України війні, – сказав Демченко

Він додав, що на початку, коли групи російських найманців почали заходити в Білорусь, їх кількість оцінювалася в сотнях.

Однак зараз, зважаючи на наявну інформацію щодо груп представників приватних військових кампаній, їх кількість звісно інша і може сягати близько 5 тисяч, повідомив речник ДПСУ.

Демченко наголошує: така кількість для України безпосередньої загрози не становить, однак Сили оборони мають бути готовими до будь-яких ситуацій в тому числі й до недопущення провокацій на кордоні.

Зазначу, що Україна робить все необхідне, аби розуміти реальний ризик та гарантувати надійну безпеку через перебування найманців у сусідній країні. Ми реагуємо відповідно. Відбувається подальше укріплення нашого кордону по всій протяжності і посилення необхідними засобами, – додав він

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