Польща хоче розмістити ядерну зброю на своїй території. Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що його країна хотіла б приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО

Польща хоче приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО у відповідь на розміщення Росією тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє НСН з посиланням на Polsat News.

За його словами, Польща зацікавлена в участі у програмі НАТО про спільне використання ядерної зброї.

“Остаточне рішення буде залежати від наших американських, натовських партнерів. Ми заявляємо про нашу волю діяти швидко в цьому питанні”, – зазначив Моравецький.

Прем’єр Польщі наголосив, що “ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін нагнітає різного роду загрози”.

Польща хоче розмістити ядерну зброю на своїй території

Програма ядерного обміну НАТО

Ядерний обмін (Nuclear Sharing) – це програма ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках програми ядерна зброя США розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Ядерна зброя РФ у Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони РФ та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва має передати Мінську ракетний комплекс “Іскандер-М”, що здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Пізніше Путін заявив, що вже доставив перші ядерні заряди в Білорусь. При цьому Україна не має доказів розміщення зброї.

Нещодавно президент США Джо Байден сказав, що загроза використання диктатором Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї є “реальною”. Водночас керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що Росія не завдасть ядерного удару по Україні, попри погрози.

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