Загроза застосування ядерної зброї росією цілком реальна – Джо Байден

Загроза застосування ядерної зброї росією цілком реальна. Про таке заявив президент США Джо Байден, пише Reuters, передає НСН.

На переконання американського лідера Джо Байдена, загроза застосування тактичної ядерної зброї російським диктатором Володимиром Путіним наразі є справді “реальною”.

Очільник Білого дому публічного визнав, що його турбує ймовірне застосування Путіним ядерної зброї.

Коли я виступав тут близько двох років тому і говорив, що мене турбує пересихання річки Колорадо, всі дивилися на мене, як на божевільного. Вони дивилися на мене так само як і тоді, коли я сказав, що мене турбує використання Путіним тактичної ядерної зброї. Це реально, – попередив українців та міжнародну спільноту президент США

Нагадаємо, що декілька днів тому американський лідер назвав заяви російського диктатора про розміщення перших одиниць тактичної ядерної зброї на території Білорусі “абсолютно безвідповідальними”.

Напередодні очільник Кремля офіційно підтвердив, що перші російські тактичні ядерні заряди вже перебувають на території Білорусі, а остаточне переміщення завершиться до кінця року. Згідно з даними очільника Держдепу Ентоні Блінкена, поки немає ознак того, що команда Путіна готується застосувати ядерну зброю.

Загроза застосування ядерної зброї росією – думка генерала

Те, що росія може застосувати ядерну зброю, допускає і американський бригадний генерал США у відставці Кевін Раян, старший науковий співробітник Центру науки та міжнародних справ Белфера при Гарвардській школі імені Кеннеді.

На його думку, Путін може застосувати ядерну зброю, якщо він втратить сухопутний міст або захоплені ним області, або якщо втратить Крим.

Я не єдиний, хто попереджає про серйозність ядерних погроз Путіна. Я один із тих, хто каже, що ці загрози не тільки серйозні, але й цілком ймовірні. Я не намагаюся викликати паніку, хоча люди так кажуть, через те, що я написав. Я не хочу лякати цивільне населення. Для людей, які живуть у цьому регіоні – як українців, так і росіян – це не теоретична дискусія, – сказав Кевін Раяно в інтерв’ю Радіо Свобода

На його думку, політичні лідери країн НАТО Києва недооцінюють ймовірність того, що Путін може застосувати ядерну зброю.

Ми не можемо собі цього дозволити. Ми повинні думати наперед і думати вже зараз про те, що робити для забезпечення медичної готовності, готовності до гуманітарної допомоги і військової готовності бою з ядерною зброєю. Ми повинні робити більше для цього, – каже генерал

За його словами, він не вірить у те, що Путіна категорично переконали не використовувати ядерну зброю в Україні, тому що це матиме катастрофічні наслідки.

Якщо Путін не зможе по інакшому змінити ситуацію, він застосує ядерну зброю, щоб запобігти втраті цих територій. Він уже показав, що ухвалює рішення, не враховуючи думку світових лідерів, або навіть людей у власній армії та владі. Путін змусив замовкнути багатьох… Путін ухвалює рішення, виходячи з власного бачення, зокрема ситуації на Донбасі та на півдні України. Якщо він не зможе по інакшому змінити ситуацію, він застосує ядерну зброю, щоб запобігти втраті цих територій, – сказав Кевін Раян

Також генерал не вірить у те, що Захід показав Путіну щось таке, що могло б утримати його від застосування ядерної зброї в Україні.

Економічні санкції? Вони його поки що не зупинили. Катастрофічний військовий удар? Захід міг би це зробити, але він не готовий до цього. Захід не розмістив свої сили вздовж кордонів, щоб завдати удару. А влада Сполучених Штатів прямо заявила, що не буде нападати на російську армію і розпочинати Третю світову війну. Президент США Джо Байден заявив по телебаченню, що не буде ситуації, коли американська армія буде вбивати російських солдатів. Він сказав, що це було б рівнозначно Третій світовій війні, – нагадав генерал

У тому, що Захід застосує якісь жорсткі міри у відповідь, на кшталт знищення Чорноморського флоту, він теж сумнівається.

При цьому Кевін Раяно вважає, що навіть ядерний удар росії не зупинить українську армію, просто діяти буде набагато складніше, адже Україні доведеться займатися ліквідацією наслідків і рятувати людей.

Також він допускає, що у разі віддання наказу Путіним про застосування ядерної зброї у ланцюзі виконавців знайдуться ті, хто не виконає наказ. Але такий варіант розвитку подій, на його думку, малоймовірний.

Ще новини України і світу: Наслідки руйнування Каховської ГЕС можна прирівняти до наслідків використання тактичної ядерної зброї – InformNapalm.