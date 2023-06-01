Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь розповів, чи може українська ППО знищити ядерну боєголовку

Путін через події на Бєлгородщині вже давно повинен був ввести воєнний стан та загальну мобілізацію.

Росія вже фактично не може застосувати проти України ядерну зброю, оскільки потенційні носії ядерних боєголовок збиває українська ППО.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, повідомляє НСН.

“Ну так, тобто Кинджал, звісно, представлявся як ракета, яка може нанести удар в будь-який об’єкт. Зараз це не так. Тобто дійсно можна говорити про ядерну зброю. В принципі, вони можуть використовувати свої старі ракети Х-22 для ядерної зброї, бо вони так і розроблялися, там точності немає. Він може на пів кілометра відхилятися від заданих координат. Але коли ми закладаємо туди ядерну боєголовку, звісно, 500 метрів це нормальне відхилення, якщо говорити про використання росіянами тактичної ядерної зброї. Звісно, завдання там буде просто налякати. Це більше психологічний ефект, що бачите, ми можемо ядерну зброю застосувати, тобто там тероризм найвищої якості”, – розповів Михайло Самусь.

Чи здатна українська ППО знищити ядерну боєголовку

За його словами, якщо ми гарантовано збиваємо ці ракети, тоді ядерна зброя не буде застосована і не буде мати того ефекту, який собі уявляє Росія.

“То дійсно підривається фактично оці всі шантажувальні дії Росії, коли Медведєв дописує свої пости в фейсбуці. Але розрахунок на те, що вони постійно мають на увазі, що червоні лінії накреслені, і Росія відповість ядерною зброєю. Хоча зараз дуже цікаво насправді, то атаки російського добровольчого корпусу та інших добровольців російських в Бєлгородщині — це агресія проти Росії. Взагалі за російським законодавством Путін вже давно мав оголосити воєнний стан, бо фактично є відкрита агресія. Атака проти Москви якимись дронами — це акт агресії, це чистий акт агресії. Путін не виконує свої завдання насправді як верховний головнокомандувач”, – наголосив експерт.

Також він додав, що диктатор Путін вже давно був повинен ввести воєнний стан, оголосити загальну мобілізацію. Проте РФ намагається цей факт придушити.

“Вони не включають повітряну тривогу в Москві або в інших регіонах. Хоча, оскільки ППО у них працює, значить вони бачать ці цілі, але вони не хочуть визнавати, що спеціальна військова операція вже проводиться на території Росії. Вже вона перейшла чомусь на територію РФ”, – зазначив Самусь.

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