Зеленський розповів, що буде з Путіним, якщо той наважиться застосувати ядерну зброю (відео)

Президент України Володимир Зеленський розповів, що буде з Путіним, якщо той зважиться на застосування ядерної зброї.
За словами гаранта, у такому випадку президента РФ наступного дня вже не буде.
Про це Зеленський сказав у суботу, 13 травня, під час спілкування представниками італійських 3MI, передає НСН.
Водночас він сумнівається, що у Росії підуть на такий крок.
“Те, що для мене зрозуміло, якщо Путін вирішить застосувати ядерну зброю, я вважаю, що на наступний день його не буде”, зазначив глава держави.
Зеленський вважає, що Путін не збирається застосовувати ядерну зброя, однак зауважив, що ніхто точно не знає, що відбувається в голові у президента країни-агресора.
Російський диктатор, за його словами, дійсно втратив зв’язок із реальністю, однак він дуже хоче жити. А у випадку ядерного удару з боку РФ його життя буде під великою загрозою.
Президент України також заперечив будь які можливі перемовини з президентом РФ.
“Поговорити з Путіним? Ні, про що нам говорити? Він може зробити якісь дипломатичні кроки, але через рік знову почне вбивати”, підкреслив Зеленський.
Зеленський підкреслив, що Україні потрібен справедливий мир, а не посередники.
“З усією повагою до Вашої Святості, нам не потрібні посередники, нам потрібен справедливий мир”, заявив український лідер Володимир Зеленський.
Він підкреслив, що зараз немає сенсу намагатися залучити Росію до діалогу і додав:
“Ми запрошуємо Папу Римського, як і інших лідерів, працювати для справедливого миру, але спочатку ми повинні зробити все інше”.
“Ви не можете бути посередником з Путіним, жодна країна світу не може цього зробити”, сказав Зеленський.
Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Римі, запросив італійських політичних лідерів та громадських діячів відвідати Україну, щоб “на власні очі” побачити наслідки російської агресії.
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